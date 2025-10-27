СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Eser 2
Yuli Eko Prasetyo

Eser 2

Yuli Eko Prasetyo
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 250%
Exness-Real18
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
19 (67.85%)
Убыточных трейдов:
9 (32.14%)
Лучший трейд:
37.70 USD
Худший трейд:
-25.32 USD
Общая прибыль:
543.45 USD (110 771 pips)
Общий убыток:
-157.13 USD (30 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (158.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
158.64 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
0.17%
Макс. загрузка депозита:
47.84%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
7.83
Длинных трейдов:
22 (78.57%)
Коротких трейдов:
6 (21.43%)
Профит фактор:
3.46
Мат. ожидание:
13.80 USD
Средняя прибыль:
28.60 USD
Средний убыток:
-17.46 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-49.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.36 USD (3)
Прирост в месяц:
56.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.36 USD (7.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.28% (49.36 USD)
По эквити:
5.54% (14.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 386
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 80K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.70 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +158.64 USD
Макс. убыток в серии: -49.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 7
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


Нет отзывов
2026.01.15 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 08:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.11 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.07 08:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.