Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
19 (67.85%)
Убыточных трейдов:
9 (32.14%)
Лучший трейд:
37.70 USD
Худший трейд:
-25.32 USD
Общая прибыль:
543.45 USD (110 771 pips)
Общий убыток:
-157.13 USD (30 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (158.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
158.64 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
0.17%
Макс. загрузка депозита:
47.84%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
7.83
Длинных трейдов:
22 (78.57%)
Коротких трейдов:
6 (21.43%)
Профит фактор:
3.46
Мат. ожидание:
13.80 USD
Средняя прибыль:
28.60 USD
Средний убыток:
-17.46 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-49.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.36 USD (3)
Прирост в месяц:
56.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.36 USD (7.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.28% (49.36 USD)
По эквити:
5.54% (14.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|386
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
