- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
19 (67.85%)
亏损交易:
9 (32.14%)
最好交易:
37.70 USD
最差交易:
-25.32 USD
毛利:
543.45 USD (110 771 pips)
毛利亏损:
-157.13 USD (30 428 pips)
最大连续赢利:
6 (158.64 USD)
最大连续盈利:
158.64 USD (6)
夏普比率:
0.67
交易活动:
0.17%
最大入金加载:
47.84%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
7.83
长期交易:
22 (78.57%)
短期交易:
6 (21.43%)
利润因子:
3.46
预期回报:
13.80 USD
平均利润:
28.60 USD
平均损失:
-17.46 USD
最大连续失误:
3 (-49.36 USD)
最大连续亏损:
-49.36 USD (3)
每月增长:
56.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
49.36 USD (7.64%)
相对跌幅:
结余:
14.28% (49.36 USD)
净值:
5.54% (14.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|386
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +37.70 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +158.64 USD
最大连续亏损: -49.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
