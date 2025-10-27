- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
37.70 USD
Worst Trade:
-25.32 USD
Profitto lordo:
333.15 USD (67 944 pips)
Perdita lorda:
-73.69 USD (14 293 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (158.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158.64 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
0.17%
Massimo carico di deposito:
47.84%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
6.56
Long Trade:
12 (75.00%)
Short Trade:
4 (25.00%)
Fattore di profitto:
4.52
Profitto previsto:
16.22 USD
Profitto medio:
27.76 USD
Perdita media:
-18.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-39.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.56 USD (2)
Crescita mensile:
55.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
39.56 USD (10.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.73% (39.56 USD)
Per equità:
5.19% (12.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|259
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +37.70 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +158.64 USD
Massima perdita consecutiva: -39.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
