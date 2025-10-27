SegnaliSezioni
Yuli Eko Prasetyo

Eser 2

Yuli Eko Prasetyo
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 124%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
37.70 USD
Worst Trade:
-25.32 USD
Profitto lordo:
333.15 USD (67 944 pips)
Perdita lorda:
-73.69 USD (14 293 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (158.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158.64 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
0.17%
Massimo carico di deposito:
47.84%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
6.56
Long Trade:
12 (75.00%)
Short Trade:
4 (25.00%)
Fattore di profitto:
4.52
Profitto previsto:
16.22 USD
Profitto medio:
27.76 USD
Perdita media:
-18.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-39.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.56 USD (2)
Crescita mensile:
55.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
39.56 USD (10.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.73% (39.56 USD)
Per equità:
5.19% (12.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 259
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 54K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.70 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +158.64 USD
Massima perdita consecutiva: -39.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.11 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.07 08:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Share of trading days is too low
2025.11.06 10:27
Share of days for 80% of trades is too low
