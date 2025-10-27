- 자본
- 축소
트레이드:
28
이익 거래:
19 (67.85%)
손실 거래:
9 (32.14%)
최고의 거래:
37.70 USD
최악의 거래:
-25.32 USD
총 수익:
543.45 USD (110 771 pips)
총 손실:
-157.13 USD (30 428 pips)
연속 최대 이익:
6 (158.64 USD)
연속 최대 이익:
158.64 USD (6)
샤프 비율:
0.67
거래 활동:
0.17%
최대 입금량:
47.84%
최근 거래:
6 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
7.83
롱(주식매수):
22 (78.57%)
숏(주식차입매도):
6 (21.43%)
수익 요인:
3.46
기대수익:
13.80 USD
평균 이익:
28.60 USD
평균 손실:
-17.46 USD
연속 최대 손실:
3 (-49.36 USD)
연속 최대 손실:
-49.36 USD (3)
월별 성장률:
56.76%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
49.36 USD (7.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.28% (49.36 USD)
자본금별:
5.54% (14.30 USD)
배포
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
리뷰 없음
