Yuli Eko Prasetyo

Eser 2

Yuli Eko Prasetyo
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 118%
Exness-Real18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18
Bénéfice trades:
13 (72.22%)
Perte trades:
5 (27.78%)
Meilleure transaction:
37.70 USD
Pire transaction:
-25.32 USD
Bénéfice brut:
365.88 USD (74 599 pips)
Perte brute:
-91.91 USD (17 827 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (158.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
158.64 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.77
Activité de trading:
0.17%
Charge de dépôt maximale:
47.84%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
10 minutes
Facteur de récupération:
6.93
Longs trades:
14 (77.78%)
Courts trades:
4 (22.22%)
Facteur de profit:
3.98
Rendement attendu:
15.22 USD
Bénéfice moyen:
28.14 USD
Perte moyenne:
-18.38 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-39.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.56 USD (2)
Croissance mensuelle:
23.95%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
39.56 USD (10.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.73% (39.56 USD)
Par fonds propres:
5.19% (12.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 274
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 57K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.70 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +158.64 USD
Perte consécutive maximale: -39.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


Aucun avis
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.11 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.07 08:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Share of trading days is too low
