SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Slushie
Andy Chandra

Slushie

Andy Chandra
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Exness-Real17
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
281
Kârla kapanan işlemler:
136 (48.39%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (51.60%)
En iyi işlem:
248.34 USD
En kötü işlem:
-97.04 USD
Brüt kâr:
4 207.44 USD (2 457 618 pips)
Brüt zarar:
-2 891.06 USD (2 089 449 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (209.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
357.36 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.00%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
3.14
Alış işlemleri:
169 (60.14%)
Satış işlemleri:
112 (39.86%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
4.68 USD
Ortalama kâr:
30.94 USD
Ortalama zarar:
-19.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-253.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-253.87 USD (6)
Aylık büyüme:
47.38%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
322.52 USD
Maksimum:
419.53 USD (8.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 105
GBPJPY 58
XAUUSD 30
XAGUSD 24
BTCUSD 22
AUDJPY 16
CADJPY 13
ETHUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 352
GBPJPY -1
XAUUSD 571
XAGUSD -59
BTCUSD 116
AUDJPY 67
CADJPY 22
ETHUSD 250
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 13K
GBPJPY 1.4K
XAUUSD 316K
XAGUSD -1.7K
BTCUSD -64K
AUDJPY 828
CADJPY 199
ETHUSD 103K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +248.34 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +209.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -253.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.41 × 1383
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
1.03 × 179
Exness-Real16
4.23 × 39
HFMarketsSV-Live Server 3
5.80 × 41
VTMarkets-Live
7.00 × 7
Exness-Real9
9.02 × 312
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Risk control is our main priority


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Slushie
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
4.7K
USD
16
100%
281
48%
100%
1.45
4.68
USD
0%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.