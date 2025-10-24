- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
281
Kârla kapanan işlemler:
136 (48.39%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (51.60%)
En iyi işlem:
248.34 USD
En kötü işlem:
-97.04 USD
Brüt kâr:
4 207.44 USD (2 457 618 pips)
Brüt zarar:
-2 891.06 USD (2 089 449 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (209.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
357.36 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.00%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
3.14
Alış işlemleri:
169 (60.14%)
Satış işlemleri:
112 (39.86%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
4.68 USD
Ortalama kâr:
30.94 USD
Ortalama zarar:
-19.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-253.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-253.87 USD (6)
Aylık büyüme:
47.38%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
322.52 USD
Maksimum:
419.53 USD (8.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|105
|GBPJPY
|58
|XAUUSD
|30
|XAGUSD
|24
|BTCUSD
|22
|AUDJPY
|16
|CADJPY
|13
|ETHUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|352
|GBPJPY
|-1
|XAUUSD
|571
|XAGUSD
|-59
|BTCUSD
|116
|AUDJPY
|67
|CADJPY
|22
|ETHUSD
|250
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|1.4K
|XAUUSD
|316K
|XAGUSD
|-1.7K
|BTCUSD
|-64K
|AUDJPY
|828
|CADJPY
|199
|ETHUSD
|103K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +248.34 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +209.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -253.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real17
|0.41 × 1383
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|1.03 × 179
|
Exness-Real16
|4.23 × 39
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.80 × 41
|
VTMarkets-Live
|7.00 × 7
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
