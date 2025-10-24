시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Slushie
Andy Chandra

Slushie

Andy Chandra
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 100%
Exness-Real17
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
701
이익 거래:
299 (42.65%)
손실 거래:
402 (57.35%)
최고의 거래:
1 056.56 USD
최악의 거래:
-248.16 USD
총 수익:
12 653.46 USD (5 936 447 pips)
총 손실:
-9 299.55 USD (4 920 248 pips)
연속 최대 이익:
6 (209.71 USD)
연속 최대 이익:
1 991.95 USD (4)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
98.81%
최대 입금량:
11.46%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.59
롱(주식매수):
431 (61.48%)
숏(주식차입매도):
270 (38.52%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
4.78 USD
평균 이익:
42.32 USD
평균 손실:
-23.13 USD
연속 최대 손실:
16 (-364.45 USD)
연속 최대 손실:
-423.87 USD (13)
월별 성장률:
26.81%
연간 예측:
325.25%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
322.52 USD
최대한의:
1 294.29 USD (16.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.31% (929.51 USD)
자본금별:
2.64% (149.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 279
GBPJPY 149
XAUUSD 53
XAGUSD 50
BTCUSD 42
ETHUSD 35
CADJPY 33
AUDJPY 28
EURJPY 11
GBPUSD 9
AUDUSD 6
CHFJPY 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -38
GBPJPY -243
XAUUSD 769
XAGUSD 2.9K
BTCUSD 201
ETHUSD 202
CADJPY -79
AUDJPY 19
EURJPY -106
GBPUSD -150
AUDUSD -188
CHFJPY 57
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 11K
GBPJPY -942
XAUUSD 352K
XAGUSD 39K
BTCUSD 583K
ETHUSD 35K
CADJPY -982
AUDJPY 223
EURJPY -1.1K
GBPUSD -1.6K
AUDUSD -693
CHFJPY 853
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 056.56 USD
최악의 거래: -248 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +209.71 USD
연속 최대 손실: -364.45 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.44 × 1976
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.80 × 243
Exness-Real4
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
3.29 × 7
Exness-Real16
4.03 × 75
HFMarketsSV-Live Server 3
5.72 × 144
VTMarkets-Live
7.33 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
8.90 × 21
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
14.54 × 35
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
리뷰 없음
2025.12.30 14:47
No swaps are charged on the signal account
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
No swaps are charged
2025.12.26 19:17
No swaps are charged
2025.12.26 16:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 15:11
No swaps are charged
2025.11.24 15:11
No swaps are charged
2025.11.21 16:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 16:03
No swaps are charged
2025.11.03 16:03
No swaps are charged
2025.11.03 15:03
No swaps are charged
2025.11.03 15:03
No swaps are charged
2025.10.30 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
