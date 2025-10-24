- 자본
- 축소
트레이드:
701
이익 거래:
299 (42.65%)
손실 거래:
402 (57.35%)
최고의 거래:
1 056.56 USD
최악의 거래:
-248.16 USD
총 수익:
12 653.46 USD (5 936 447 pips)
총 손실:
-9 299.55 USD (4 920 248 pips)
연속 최대 이익:
6 (209.71 USD)
연속 최대 이익:
1 991.95 USD (4)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
98.81%
최대 입금량:
11.46%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.59
롱(주식매수):
431 (61.48%)
숏(주식차입매도):
270 (38.52%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
4.78 USD
평균 이익:
42.32 USD
평균 손실:
-23.13 USD
연속 최대 손실:
16 (-364.45 USD)
연속 최대 손실:
-423.87 USD (13)
월별 성장률:
26.81%
연간 예측:
325.25%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
322.52 USD
최대한의:
1 294.29 USD (16.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.31% (929.51 USD)
자본금별:
2.64% (149.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|279
|GBPJPY
|149
|XAUUSD
|53
|XAGUSD
|50
|BTCUSD
|42
|ETHUSD
|35
|CADJPY
|33
|AUDJPY
|28
|EURJPY
|11
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|6
|CHFJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-38
|GBPJPY
|-243
|XAUUSD
|769
|XAGUSD
|2.9K
|BTCUSD
|201
|ETHUSD
|202
|CADJPY
|-79
|AUDJPY
|19
|EURJPY
|-106
|GBPUSD
|-150
|AUDUSD
|-188
|CHFJPY
|57
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|11K
|GBPJPY
|-942
|XAUUSD
|352K
|XAGUSD
|39K
|BTCUSD
|583K
|ETHUSD
|35K
|CADJPY
|-982
|AUDJPY
|223
|EURJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|-1.6K
|AUDUSD
|-693
|CHFJPY
|853
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 056.56 USD
최악의 거래: -248 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +209.71 USD
연속 최대 손실: -364.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real17
|0.44 × 1976
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|0.80 × 243
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|3.29 × 7
|
Exness-Real16
|4.03 × 75
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.72 × 144
|
VTMarkets-Live
|7.33 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.90 × 21
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|14.54 × 35
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
