SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Slushie
Andy Chandra

Slushie

Andy Chandra
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 121%
Exness-Real17
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
653
Negociações com lucro:
287 (43.95%)
Negociações com perda:
366 (56.05%)
Melhor negociação:
1 056.56 USD
Pior negociação:
-106.44 USD
Lucro bruto:
11 897.00 USD (5 805 866 pips)
Perda bruta:
-7 831.47 USD (4 639 922 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (209.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 991.95 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
97.80%
Depósito máximo carregado:
11.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
4.37
Negociações longas:
398 (60.95%)
Negociações curtas:
255 (39.05%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
6.23 USD
Lucro médio:
41.45 USD
Perda média:
-21.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-364.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-364.45 USD (16)
Crescimento mensal:
49.81%
Previsão anual:
604.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
322.52 USD
Máximo:
929.51 USD (18.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.31% (929.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.64% (149.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 259
GBPJPY 138
XAUUSD 51
XAGUSD 46
BTCUSD 39
CADJPY 32
ETHUSD 32
AUDJPY 28
EURJPY 11
GBPUSD 8
CHFJPY 5
AUDUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 293
GBPJPY -28
XAUUSD 867
XAGUSD 2.9K
BTCUSD 223
CADJPY -45
ETHUSD 89
AUDJPY 19
EURJPY -106
GBPUSD -115
CHFJPY 94
AUDUSD -113
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 14K
GBPJPY 1.6K
XAUUSD 401K
XAGUSD 37K
BTCUSD 693K
CADJPY -806
ETHUSD 21K
AUDJPY 223
EURJPY -1.1K
GBPUSD -1.4K
CHFJPY 1.5K
AUDUSD -505
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 056.56 USD
Pior negociação: -106 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +209.71 USD
Máxima perda consecutiva: -364.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.44 × 1976
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.80 × 243
Exness-Real4
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
3.29 × 7
Exness-Real16
4.03 × 75
HFMarketsSV-Live Server 3
5.72 × 144
VTMarkets-Live
7.33 × 9
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
14.54 × 35
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Risk control is our main priority


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you

Sem comentários
2025.12.26 19:17
No swaps are charged
2025.12.26 19:17
No swaps are charged
2025.12.26 16:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 15:11
No swaps are charged
2025.11.24 15:11
No swaps are charged
2025.11.21 16:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 16:03
No swaps are charged
2025.11.03 16:03
No swaps are charged
2025.11.03 15:03
No swaps are charged
2025.11.03 15:03
No swaps are charged
2025.10.30 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Slushie
30 USD por mês
121%
0
0
USD
7.4K
USD
17
100%
653
43%
98%
1.51
6.23
USD
18%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.