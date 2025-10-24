SignaleKategorien
Andy Chandra

Slushie

Andy Chandra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 117%
Exness-Real17
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
664
Gewinntrades:
290 (43.67%)
Verlusttrades:
374 (56.33%)
Bester Trade:
1 056.56 USD
Schlechtester Trade:
-248.16 USD
Bruttoprofit:
12 364.22 USD (5 810 585 pips)
Bruttoverlust:
-8 439.15 USD (4 644 345 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (209.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 991.95 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
97.80%
Max deposit load:
11.46%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
4.22
Long-Positionen:
407 (61.30%)
Short-Positionen:
257 (38.70%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
5.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-364.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-364.45 USD (16)
Wachstum pro Monat :
50.79%
Jahresprognose:
616.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
322.52 USD
Maximaler:
929.51 USD (18.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.31% (929.51 USD)
Kapital:
2.64% (149.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 262
GBPJPY 140
XAUUSD 51
XAGUSD 50
BTCUSD 39
CADJPY 32
ETHUSD 32
AUDJPY 28
EURJPY 11
GBPUSD 8
CHFJPY 6
AUDUSD 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 241
GBPJPY -63
XAUUSD 867
XAGUSD 2.9K
BTCUSD 223
CADJPY -45
ETHUSD 89
AUDJPY 19
EURJPY -106
GBPUSD -115
CHFJPY 57
AUDUSD -152
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 13K
GBPJPY 1.2K
XAUUSD 401K
XAGUSD 39K
BTCUSD 693K
CADJPY -806
ETHUSD 21K
AUDJPY 223
EURJPY -1.1K
GBPUSD -1.4K
CHFJPY 853
AUDUSD -598
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 056.56 USD
Schlechtester Trade: -248 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +209.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -364.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.44 × 1976
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.80 × 243
Exness-Real4
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
3.29 × 7
Exness-Real16
4.03 × 75
HFMarketsSV-Live Server 3
5.72 × 144
VTMarkets-Live
7.33 × 9
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
14.54 × 35
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
109.56 × 100
Risk control is our main priority


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you

Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
2025.12.26 16:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 15:11
2025.11.21 16:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 16:03
2025.11.03 15:03
2025.10.30 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
