- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
664
Gewinntrades:
290 (43.67%)
Verlusttrades:
374 (56.33%)
Bester Trade:
1 056.56 USD
Schlechtester Trade:
-248.16 USD
Bruttoprofit:
12 364.22 USD (5 810 585 pips)
Bruttoverlust:
-8 439.15 USD (4 644 345 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (209.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 991.95 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
97.80%
Max deposit load:
11.46%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
4.22
Long-Positionen:
407 (61.30%)
Short-Positionen:
257 (38.70%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
5.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-364.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-364.45 USD (16)
Wachstum pro Monat :
50.79%
Jahresprognose:
616.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
322.52 USD
Maximaler:
929.51 USD (18.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.31% (929.51 USD)
Kapital:
2.64% (149.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|262
|GBPJPY
|140
|XAUUSD
|51
|XAGUSD
|50
|BTCUSD
|39
|CADJPY
|32
|ETHUSD
|32
|AUDJPY
|28
|EURJPY
|11
|GBPUSD
|8
|CHFJPY
|6
|AUDUSD
|5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|241
|GBPJPY
|-63
|XAUUSD
|867
|XAGUSD
|2.9K
|BTCUSD
|223
|CADJPY
|-45
|ETHUSD
|89
|AUDJPY
|19
|EURJPY
|-106
|GBPUSD
|-115
|CHFJPY
|57
|AUDUSD
|-152
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|1.2K
|XAUUSD
|401K
|XAGUSD
|39K
|BTCUSD
|693K
|CADJPY
|-806
|ETHUSD
|21K
|AUDJPY
|223
|EURJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|-1.4K
|CHFJPY
|853
|AUDUSD
|-598
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 056.56 USD
Schlechtester Trade: -248 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +209.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -364.45 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
Exness-Real28
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
TitanFX-02
|0.00 × 2
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
Exness-Real17
|0.44 × 1976
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
Exness-Real18
|0.80 × 243
Exness-Real4
|1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
|3.29 × 7
Exness-Real16
|4.03 × 75
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.72 × 144
VTMarkets-Live
|7.33 × 9
Exness-Real9
|9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
|14.54 × 35
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
|109.56 × 100
Keine Bewertungen
