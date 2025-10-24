シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Slushie
Andy Chandra

Slushie

Andy Chandra
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 121%
Exness-Real17
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
653
利益トレード:
287 (43.95%)
損失トレード:
366 (56.05%)
ベストトレード:
1 056.56 USD
最悪のトレード:
-106.44 USD
総利益:
11 897.00 USD (5 805 866 pips)
総損失:
-7 831.47 USD (4 639 922 pips)
最大連続の勝ち:
6 (209.71 USD)
最大連続利益:
1 991.95 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
97.80%
最大入金額:
11.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
4.37
長いトレード:
398 (60.95%)
短いトレード:
255 (39.05%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
6.23 USD
平均利益:
41.45 USD
平均損失:
-21.40 USD
最大連続の負け:
16 (-364.45 USD)
最大連続損失:
-364.45 USD (16)
月間成長:
49.81%
年間予想:
604.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
322.52 USD
最大の:
929.51 USD (18.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.31% (929.51 USD)
エクイティによる:
2.64% (149.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 259
GBPJPY 138
XAUUSD 51
XAGUSD 46
BTCUSD 39
CADJPY 32
ETHUSD 32
AUDJPY 28
EURJPY 11
GBPUSD 8
CHFJPY 5
AUDUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 293
GBPJPY -28
XAUUSD 867
XAGUSD 2.9K
BTCUSD 223
CADJPY -45
ETHUSD 89
AUDJPY 19
EURJPY -106
GBPUSD -115
CHFJPY 94
AUDUSD -113
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 14K
GBPJPY 1.6K
XAUUSD 401K
XAGUSD 37K
BTCUSD 693K
CADJPY -806
ETHUSD 21K
AUDJPY 223
EURJPY -1.1K
GBPUSD -1.4K
CHFJPY 1.5K
AUDUSD -505
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 056.56 USD
最悪のトレード: -106 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +209.71 USD
最大連続損失: -364.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.44 × 1976
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.80 × 243
Exness-Real4
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
3.29 × 7
Exness-Real16
4.03 × 75
HFMarketsSV-Live Server 3
5.72 × 144
VTMarkets-Live
7.33 × 9
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
14.54 × 35
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
Risk control is our main priority


thank you

レビューなし
2025.12.26 19:17
2025.12.26 16:14
2025.12.05 16:51
2025.12.04 11:43
2025.11.24 15:11
2025.11.21 16:23
2025.11.14 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 16:03
2025.11.03 15:03
2025.10.30 15:57
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Slushie
30 USD/月
121%
0
0
USD
7.4K
USD
17
100%
653
43%
98%
1.51
6.23
USD
18%
1:200
コピー

