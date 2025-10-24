- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
653
利益トレード:
287 (43.95%)
損失トレード:
366 (56.05%)
ベストトレード:
1 056.56 USD
最悪のトレード:
-106.44 USD
総利益:
11 897.00 USD (5 805 866 pips)
総損失:
-7 831.47 USD (4 639 922 pips)
最大連続の勝ち:
6 (209.71 USD)
最大連続利益:
1 991.95 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
97.80%
最大入金額:
11.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
4.37
長いトレード:
398 (60.95%)
短いトレード:
255 (39.05%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
6.23 USD
平均利益:
41.45 USD
平均損失:
-21.40 USD
最大連続の負け:
16 (-364.45 USD)
最大連続損失:
-364.45 USD (16)
月間成長:
49.81%
年間予想:
604.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
322.52 USD
最大の:
929.51 USD (18.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.31% (929.51 USD)
エクイティによる:
2.64% (149.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|259
|GBPJPY
|138
|XAUUSD
|51
|XAGUSD
|46
|BTCUSD
|39
|CADJPY
|32
|ETHUSD
|32
|AUDJPY
|28
|EURJPY
|11
|GBPUSD
|8
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|293
|GBPJPY
|-28
|XAUUSD
|867
|XAGUSD
|2.9K
|BTCUSD
|223
|CADJPY
|-45
|ETHUSD
|89
|AUDJPY
|19
|EURJPY
|-106
|GBPUSD
|-115
|CHFJPY
|94
|AUDUSD
|-113
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|1.6K
|XAUUSD
|401K
|XAGUSD
|37K
|BTCUSD
|693K
|CADJPY
|-806
|ETHUSD
|21K
|AUDJPY
|223
|EURJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|-1.4K
|CHFJPY
|1.5K
|AUDUSD
|-505
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 056.56 USD
最悪のトレード: -106 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +209.71 USD
最大連続損失: -364.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real17
|0.44 × 1976
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|0.80 × 243
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|3.29 × 7
|
Exness-Real16
|4.03 × 75
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.72 × 144
|
VTMarkets-Live
|7.33 × 9
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|14.54 × 35
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
Risk control is our main priority
for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :
https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv
thank you
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
121%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
17
100%
653
43%
98%
1.51
6.23
USD
USD
18%
1:200