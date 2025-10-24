SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Slushie
Andy Chandra

Slushie

Andy Chandra
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 121%
Exness-Real17
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
653
Transacciones Rentables:
287 (43.95%)
Transacciones Irrentables:
366 (56.05%)
Mejor transacción:
1 056.56 USD
Peor transacción:
-106.44 USD
Beneficio Bruto:
11 897.00 USD (5 805 866 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 831.47 USD (4 639 922 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (209.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 991.95 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
97.80%
Carga máxima del depósito:
11.46%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
4.37
Transacciones Largas:
398 (60.95%)
Transacciones Cortas:
255 (39.05%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
6.23 USD
Beneficio medio:
41.45 USD
Pérdidas medias:
-21.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-364.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-364.45 USD (16)
Crecimiento al mes:
49.81%
Pronóstico anual:
604.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
322.52 USD
Máxima:
929.51 USD (18.31%)
Reducción relativa:
De balance:
18.31% (929.51 USD)
De fondos:
2.64% (149.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 259
GBPJPY 138
XAUUSD 51
XAGUSD 46
BTCUSD 39
CADJPY 32
ETHUSD 32
AUDJPY 28
EURJPY 11
GBPUSD 8
CHFJPY 5
AUDUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 293
GBPJPY -28
XAUUSD 867
XAGUSD 2.9K
BTCUSD 223
CADJPY -45
ETHUSD 89
AUDJPY 19
EURJPY -106
GBPUSD -115
CHFJPY 94
AUDUSD -113
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 14K
GBPJPY 1.6K
XAUUSD 401K
XAGUSD 37K
BTCUSD 693K
CADJPY -806
ETHUSD 21K
AUDJPY 223
EURJPY -1.1K
GBPUSD -1.4K
CHFJPY 1.5K
AUDUSD -505
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 056.56 USD
Peor transacción: -106 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +209.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -364.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.44 × 1976
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.80 × 243
Exness-Real4
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
3.29 × 7
Exness-Real16
4.03 × 75
HFMarketsSV-Live Server 3
5.72 × 144
VTMarkets-Live
7.33 × 9
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
14.54 × 35
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Risk control is our main priority


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you

No hay comentarios
2025.12.26 19:17
No swaps are charged
2025.12.26 19:17
No swaps are charged
2025.12.26 16:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 15:11
No swaps are charged
2025.11.24 15:11
No swaps are charged
2025.11.21 16:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 16:03
No swaps are charged
2025.11.03 16:03
No swaps are charged
2025.11.03 15:03
No swaps are charged
2025.11.03 15:03
No swaps are charged
2025.10.30 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Slushie
30 USD al mes
121%
0
0
USD
7.4K
USD
17
100%
653
43%
98%
1.51
6.23
USD
18%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.