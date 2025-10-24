- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
653
Transacciones Rentables:
287 (43.95%)
Transacciones Irrentables:
366 (56.05%)
Mejor transacción:
1 056.56 USD
Peor transacción:
-106.44 USD
Beneficio Bruto:
11 897.00 USD (5 805 866 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 831.47 USD (4 639 922 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (209.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 991.95 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
97.80%
Carga máxima del depósito:
11.46%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
4.37
Transacciones Largas:
398 (60.95%)
Transacciones Cortas:
255 (39.05%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
6.23 USD
Beneficio medio:
41.45 USD
Pérdidas medias:
-21.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-364.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-364.45 USD (16)
Crecimiento al mes:
49.81%
Pronóstico anual:
604.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
322.52 USD
Máxima:
929.51 USD (18.31%)
Reducción relativa:
De balance:
18.31% (929.51 USD)
De fondos:
2.64% (149.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|259
|GBPJPY
|138
|XAUUSD
|51
|XAGUSD
|46
|BTCUSD
|39
|CADJPY
|32
|ETHUSD
|32
|AUDJPY
|28
|EURJPY
|11
|GBPUSD
|8
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|293
|GBPJPY
|-28
|XAUUSD
|867
|XAGUSD
|2.9K
|BTCUSD
|223
|CADJPY
|-45
|ETHUSD
|89
|AUDJPY
|19
|EURJPY
|-106
|GBPUSD
|-115
|CHFJPY
|94
|AUDUSD
|-113
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|1.6K
|XAUUSD
|401K
|XAGUSD
|37K
|BTCUSD
|693K
|CADJPY
|-806
|ETHUSD
|21K
|AUDJPY
|223
|EURJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|-1.4K
|CHFJPY
|1.5K
|AUDUSD
|-505
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 056.56 USD
Peor transacción: -106 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +209.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -364.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real17
|0.44 × 1976
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|0.80 × 243
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|3.29 × 7
|
Exness-Real16
|4.03 × 75
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.72 × 144
|
VTMarkets-Live
|7.33 × 9
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|14.54 × 35
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
