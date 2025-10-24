СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Slushie
Andy Chandra

Slushie

Andy Chandra
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 67%
Exness-Real17
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
641
Прибыльных трейдов:
282 (43.99%)
Убыточных трейдов:
359 (56.01%)
Лучший трейд:
460.86 USD
Худший трейд:
-106.44 USD
Общая прибыль:
9 901.60 USD (5 776 521 pips)
Общий убыток:
-7 666.60 USD (4 614 717 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (209.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
645.77 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
97.80%
Макс. загрузка депозита:
11.46%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.40
Длинных трейдов:
386 (60.22%)
Коротких трейдов:
255 (39.78%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
3.49 USD
Средняя прибыль:
35.11 USD
Средний убыток:
-21.36 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-364.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-364.45 USD (16)
Прирост в месяц:
11.00%
Годовой прогноз:
133.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
322.52 USD
Максимальная:
929.51 USD (18.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.31% (929.51 USD)
По эквити:
2.64% (149.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 258
GBPJPY 137
XAUUSD 50
XAGUSD 42
BTCUSD 39
ETHUSD 32
CADJPY 31
AUDJPY 28
EURJPY 11
GBPUSD 7
CHFJPY 4
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 290
GBPJPY -21
XAUUSD 916
XAGUSD 895
BTCUSD 223
ETHUSD 89
CADJPY -18
AUDJPY 19
EURJPY -106
GBPUSD -103
CHFJPY 123
AUDUSD -71
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 14K
GBPJPY 1.7K
XAUUSD 425K
XAGUSD 8.2K
BTCUSD 693K
ETHUSD 21K
CADJPY -606
AUDJPY 223
EURJPY -1.1K
GBPUSD -1.3K
CHFJPY 1.9K
AUDUSD -348
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +460.86 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +209.71 USD
Макс. убыток в серии: -364.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.44 × 1976
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.80 × 243
Exness-Real4
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
3.29 × 7
Exness-Real16
4.03 × 75
HFMarketsSV-Live Server 3
5.72 × 144
VTMarkets-Live
7.33 × 9
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
14.54 × 35
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
113.84 × 90
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Risk control is our main priority


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you

Нет отзывов
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 15:11
No swaps are charged
2025.11.24 15:11
No swaps are charged
2025.11.21 16:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 16:03
No swaps are charged
2025.11.03 16:03
No swaps are charged
2025.11.03 15:03
No swaps are charged
2025.11.03 15:03
No swaps are charged
2025.10.30 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Slushie
30 USD в месяц
67%
0
0
USD
5.6K
USD
16
100%
641
43%
98%
1.29
3.49
USD
18%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.