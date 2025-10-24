- Прирост
Всего трейдов:
641
Прибыльных трейдов:
282 (43.99%)
Убыточных трейдов:
359 (56.01%)
Лучший трейд:
460.86 USD
Худший трейд:
-106.44 USD
Общая прибыль:
9 901.60 USD (5 776 521 pips)
Общий убыток:
-7 666.60 USD (4 614 717 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (209.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
645.77 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
97.80%
Макс. загрузка депозита:
11.46%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.40
Длинных трейдов:
386 (60.22%)
Коротких трейдов:
255 (39.78%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
3.49 USD
Средняя прибыль:
35.11 USD
Средний убыток:
-21.36 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-364.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-364.45 USD (16)
Прирост в месяц:
11.00%
Годовой прогноз:
133.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
322.52 USD
Максимальная:
929.51 USD (18.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.31% (929.51 USD)
По эквити:
2.64% (149.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|258
|GBPJPY
|137
|XAUUSD
|50
|XAGUSD
|42
|BTCUSD
|39
|ETHUSD
|32
|CADJPY
|31
|AUDJPY
|28
|EURJPY
|11
|GBPUSD
|7
|CHFJPY
|4
|AUDUSD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|290
|GBPJPY
|-21
|XAUUSD
|916
|XAGUSD
|895
|BTCUSD
|223
|ETHUSD
|89
|CADJPY
|-18
|AUDJPY
|19
|EURJPY
|-106
|GBPUSD
|-103
|CHFJPY
|123
|AUDUSD
|-71
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|1.7K
|XAUUSD
|425K
|XAGUSD
|8.2K
|BTCUSD
|693K
|ETHUSD
|21K
|CADJPY
|-606
|AUDJPY
|223
|EURJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|1.9K
|AUDUSD
|-348
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +460.86 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +209.71 USD
Макс. убыток в серии: -364.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
Exness-Real28
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
TitanFX-02
|0.00 × 2
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
Exness-Real17
|0.44 × 1976
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
Exness-Real18
|0.80 × 243
Exness-Real4
|1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
|3.29 × 7
Exness-Real16
|4.03 × 75
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.72 × 144
VTMarkets-Live
|7.33 × 9
Exness-Real9
|9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
|14.54 × 35
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
|113.84 × 90
