Andy Chandra

Slushie

Andy Chandra
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 39%
Exness-Real17
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
281
Bénéfice trades:
136 (48.39%)
Perte trades:
145 (51.60%)
Meilleure transaction:
248.34 USD
Pire transaction:
-97.04 USD
Bénéfice brut:
4 207.44 USD (2 457 618 pips)
Perte brute:
-2 891.06 USD (2 089 449 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (209.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
357.36 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.09%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
3.14
Longs trades:
169 (60.14%)
Courts trades:
112 (39.86%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
4.68 USD
Bénéfice moyen:
30.94 USD
Perte moyenne:
-19.94 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-253.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-253.87 USD (6)
Croissance mensuelle:
48.51%
Prévision annuelle:
588.56%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
322.52 USD
Maximal:
419.53 USD (8.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.62% (322.52 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 105
GBPJPY 58
XAUUSD 30
XAGUSD 24
BTCUSD 22
AUDJPY 16
CADJPY 13
ETHUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 352
GBPJPY -1
XAUUSD 571
XAGUSD -59
BTCUSD 116
AUDJPY 67
CADJPY 22
ETHUSD 250
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 13K
GBPJPY 1.4K
XAUUSD 316K
XAGUSD -1.7K
BTCUSD -64K
AUDJPY 828
CADJPY 199
ETHUSD 103K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +248.34 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +209.71 USD
Perte consécutive maximale: -253.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.41 × 1383
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
1.03 × 179
Exness-Real16
4.23 × 39
HFMarketsSV-Live Server 3
5.80 × 41
VTMarkets-Live
7.00 × 7
Exness-Real9
9.02 × 312
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
Risk control is our main priority


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you

Aucun avis
2025.10.24 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
