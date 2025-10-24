SegnaliSezioni
Andy Chandra

Slushie

Andy Chandra
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-Real17
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
281
Profit Trade:
136 (48.39%)
Loss Trade:
145 (51.60%)
Best Trade:
248.34 USD
Worst Trade:
-97.04 USD
Profitto lordo:
4 207.44 USD (2 457 618 pips)
Perdita lorda:
-2 891.06 USD (2 089 449 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (209.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
357.36 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.03%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.14
Long Trade:
169 (60.14%)
Short Trade:
112 (39.86%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
4.68 USD
Profitto medio:
30.94 USD
Perdita media:
-19.94 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-253.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-253.87 USD (6)
Crescita mensile:
47.38%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
322.52 USD
Massimale:
419.53 USD (8.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 105
GBPJPY 58
XAUUSD 30
XAGUSD 24
BTCUSD 22
AUDJPY 16
CADJPY 13
ETHUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 352
GBPJPY -1
XAUUSD 571
XAGUSD -59
BTCUSD 116
AUDJPY 67
CADJPY 22
ETHUSD 250
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 13K
GBPJPY 1.4K
XAUUSD 316K
XAGUSD -1.7K
BTCUSD -64K
AUDJPY 828
CADJPY 199
ETHUSD 103K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +248.34 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +209.71 USD
Massima perdita consecutiva: -253.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.41 × 1383
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
1.03 × 179
Exness-Real16
4.23 × 39
HFMarketsSV-Live Server 3
5.80 × 41
VTMarkets-Live
7.00 × 7
Exness-Real9
9.02 × 312
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
Risk control is our main priority


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you

Non ci sono recensioni
