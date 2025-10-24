- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
281
Profit Trade:
136 (48.39%)
Loss Trade:
145 (51.60%)
Best Trade:
248.34 USD
Worst Trade:
-97.04 USD
Profitto lordo:
4 207.44 USD (2 457 618 pips)
Perdita lorda:
-2 891.06 USD (2 089 449 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (209.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
357.36 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.03%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.14
Long Trade:
169 (60.14%)
Short Trade:
112 (39.86%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
4.68 USD
Profitto medio:
30.94 USD
Perdita media:
-19.94 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-253.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-253.87 USD (6)
Crescita mensile:
47.38%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
322.52 USD
Massimale:
419.53 USD (8.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|105
|GBPJPY
|58
|XAUUSD
|30
|XAGUSD
|24
|BTCUSD
|22
|AUDJPY
|16
|CADJPY
|13
|ETHUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|352
|GBPJPY
|-1
|XAUUSD
|571
|XAGUSD
|-59
|BTCUSD
|116
|AUDJPY
|67
|CADJPY
|22
|ETHUSD
|250
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|1.4K
|XAUUSD
|316K
|XAGUSD
|-1.7K
|BTCUSD
|-64K
|AUDJPY
|828
|CADJPY
|199
|ETHUSD
|103K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +248.34 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +209.71 USD
Massima perdita consecutiva: -253.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real17
|0.41 × 1383
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|1.03 × 179
|
Exness-Real16
|4.23 × 39
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.80 × 41
|
VTMarkets-Live
|7.00 × 7
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
