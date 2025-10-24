- 成长
交易:
644
盈利交易:
282 (43.78%)
亏损交易:
362 (56.21%)
最好交易:
460.86 USD
最差交易:
-106.44 USD
毛利:
9 901.60 USD (5 776 521 pips)
毛利亏损:
-7 770.92 USD (4 639 527 pips)
最大连续赢利:
6 (209.71 USD)
最大连续盈利:
645.77 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
97.80%
最大入金加载:
11.46%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
48
平均持有时间:
20 小时
采收率:
2.29
长期交易:
389 (60.40%)
短期交易:
255 (39.60%)
利润因子:
1.27
预期回报:
3.31 USD
平均利润:
35.11 USD
平均损失:
-21.47 USD
最大连续失误:
16 (-364.45 USD)
最大连续亏损:
-364.45 USD (16)
每月增长:
9.65%
年度预测:
117.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
322.52 USD
最大值:
929.51 USD (18.31%)
相对跌幅:
结余:
18.31% (929.51 USD)
净值:
2.64% (149.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|258
|GBPJPY
|137
|XAUUSD
|51
|XAGUSD
|42
|BTCUSD
|39
|CADJPY
|32
|ETHUSD
|32
|AUDJPY
|28
|EURJPY
|11
|GBPUSD
|7
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|290
|GBPJPY
|-21
|XAUUSD
|867
|XAGUSD
|895
|BTCUSD
|223
|CADJPY
|-45
|ETHUSD
|89
|AUDJPY
|19
|EURJPY
|-106
|GBPUSD
|-103
|CHFJPY
|94
|AUDUSD
|-71
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|1.7K
|XAUUSD
|401K
|XAGUSD
|8.2K
|BTCUSD
|693K
|CADJPY
|-806
|ETHUSD
|21K
|AUDJPY
|223
|EURJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|1.5K
|AUDUSD
|-348
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +460.86 USD
最差交易: -106 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +209.71 USD
最大连续亏损: -364.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real17
|0.44 × 1976
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|0.80 × 243
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|3.29 × 7
|
Exness-Real16
|4.03 × 75
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.72 × 144
|
VTMarkets-Live
|7.33 × 9
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|14.54 × 35
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|113.84 × 90
