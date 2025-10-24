信号部分
Andy Chandra

Slushie

Andy Chandra
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 64%
Exness-Real17
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
644
盈利交易:
282 (43.78%)
亏损交易:
362 (56.21%)
最好交易:
460.86 USD
最差交易:
-106.44 USD
毛利:
9 901.60 USD (5 776 521 pips)
毛利亏损:
-7 770.92 USD (4 639 527 pips)
最大连续赢利:
6 (209.71 USD)
最大连续盈利:
645.77 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
97.80%
最大入金加载:
11.46%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
48
平均持有时间:
20 小时
采收率:
2.29
长期交易:
389 (60.40%)
短期交易:
255 (39.60%)
利润因子:
1.27
预期回报:
3.31 USD
平均利润:
35.11 USD
平均损失:
-21.47 USD
最大连续失误:
16 (-364.45 USD)
最大连续亏损:
-364.45 USD (16)
每月增长:
9.65%
年度预测:
117.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
322.52 USD
最大值:
929.51 USD (18.31%)
相对跌幅:
结余:
18.31% (929.51 USD)
净值:
2.64% (149.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 258
GBPJPY 137
XAUUSD 51
XAGUSD 42
BTCUSD 39
CADJPY 32
ETHUSD 32
AUDJPY 28
EURJPY 11
GBPUSD 7
CHFJPY 5
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 290
GBPJPY -21
XAUUSD 867
XAGUSD 895
BTCUSD 223
CADJPY -45
ETHUSD 89
AUDJPY 19
EURJPY -106
GBPUSD -103
CHFJPY 94
AUDUSD -71
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 14K
GBPJPY 1.7K
XAUUSD 401K
XAGUSD 8.2K
BTCUSD 693K
CADJPY -806
ETHUSD 21K
AUDJPY 223
EURJPY -1.1K
GBPUSD -1.3K
CHFJPY 1.5K
AUDUSD -348
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +460.86 USD
最差交易: -106 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +209.71 USD
最大连续亏损: -364.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.44 × 1976
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.80 × 243
Exness-Real4
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
3.29 × 7
Exness-Real16
4.03 × 75
HFMarketsSV-Live Server 3
5.72 × 144
VTMarkets-Live
7.33 × 9
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
14.54 × 35
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
113.84 × 90
Risk control is our main priority


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

thank you

2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 15:11
No swaps are charged
2025.11.24 15:11
No swaps are charged
2025.11.21 16:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 16:03
No swaps are charged
2025.11.03 16:03
No swaps are charged
2025.11.03 15:03
No swaps are charged
2025.11.03 15:03
No swaps are charged
2025.10.30 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
