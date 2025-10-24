SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AsrorDD
Aberor Hairudin

AsrorDD

Aberor Hairudin
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 137%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
761
Kârla kapanan işlemler:
295 (38.76%)
Zararla kapanan işlemler:
466 (61.24%)
En iyi işlem:
1 124.10 USD
En kötü işlem:
-186.11 USD
Brüt kâr:
36 857.12 USD (939 232 pips)
Brüt zarar:
-31 445.59 USD (812 098 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 364.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 607.57 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
488 (64.13%)
Satış işlemleri:
273 (35.87%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
7.11 USD
Ortalama kâr:
124.94 USD
Ortalama zarar:
-67.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-1 762.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 762.93 USD (25)
Aylık büyüme:
103.93%
Yıllık tahmin:
1 261.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 627.07 USD
Maksimum:
6 161.90 USD (64.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.07% (6 161.90 USD)
Varlığa göre:
0.63% (36.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 720
USDJPY 16
EURJPY 10
GBPJPY 8
CHFJPY 5
NQ100.R 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6K
USDJPY -8
EURJPY -253
GBPJPY -186
CHFJPY -38
NQ100.R -120
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 157K
USDJPY 456
EURJPY -6.6K
GBPJPY -5K
CHFJPY -900
NQ100.R -18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 124.10 USD
En kötü işlem: -186 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +1 364.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 762.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
NAS-Real
0.00 × 10
MetasGroup-Live
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
OctaFX-Real9
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
268 daha fazla...
INTRADAY

XAUUSD

RR : 1 : 3

PROBABILIY : 40%

HOLDING : 1-2 DAY

MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x

MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x

İnceleme yok
2025.10.24 02:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.62% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AsrorDD
Ayda 30 USD
137%
0
0
USD
5.8K
USD
33
0%
761
38%
100%
1.17
7.11
USD
49%
1:200
