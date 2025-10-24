- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
761
Kârla kapanan işlemler:
295 (38.76%)
Zararla kapanan işlemler:
466 (61.24%)
En iyi işlem:
1 124.10 USD
En kötü işlem:
-186.11 USD
Brüt kâr:
36 857.12 USD (939 232 pips)
Brüt zarar:
-31 445.59 USD (812 098 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 364.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 607.57 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
488 (64.13%)
Satış işlemleri:
273 (35.87%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
7.11 USD
Ortalama kâr:
124.94 USD
Ortalama zarar:
-67.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-1 762.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 762.93 USD (25)
Aylık büyüme:
103.93%
Yıllık tahmin:
1 261.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 627.07 USD
Maksimum:
6 161.90 USD (64.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.07% (6 161.90 USD)
Varlığa göre:
0.63% (36.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|720
|USDJPY
|16
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|5
|NQ100.R
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6K
|USDJPY
|-8
|EURJPY
|-253
|GBPJPY
|-186
|CHFJPY
|-38
|NQ100.R
|-120
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|157K
|USDJPY
|456
|EURJPY
|-6.6K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-900
|NQ100.R
|-18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 124.10 USD
En kötü işlem: -186 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +1 364.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 762.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
NAS-Real
|0.00 × 10
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
INTRADAY
XAUUSD
RR : 1 : 3
PROBABILIY : 40%
HOLDING : 1-2 DAY
MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x
MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x
Ayda 30 USD
137%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
33
0%
761
38%
100%
1.17
7.11
USD
USD
49%
1:200