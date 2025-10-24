SeñalesSecciones
Aberor Hairudin

AsrorDD

Aberor Hairudin
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 82%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
888
Transacciones Rentables:
329 (37.04%)
Transacciones Irrentables:
559 (62.95%)
Mejor transacción:
1 124.10 USD
Peor transacción:
-240.80 USD
Beneficio Bruto:
42 664.58 USD (1 072 844 pips)
Pérdidas Brutas:
-39 519.08 USD (968 316 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (1 364.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 607.57 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
38.36%
Carga máxima del depósito:
2.22%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
575 (64.75%)
Transacciones Cortas:
313 (35.25%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
3.54 USD
Beneficio medio:
129.68 USD
Pérdidas medias:
-70.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-1 762.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 034.26 USD (11)
Crecimiento al mes:
27.59%
Pronóstico anual:
334.75%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 627.07 USD
Máxima:
6 161.90 USD (64.63%)
Reducción relativa:
De balance:
49.07% (6 161.90 USD)
De fondos:
5.27% (156.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 846
USDJPY 16
EURJPY 10
GBPJPY 8
CHFJPY 5
NQ100.R 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.8K
USDJPY -8
EURJPY -253
GBPJPY -186
CHFJPY -38
NQ100.R -141
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 138K
USDJPY 456
EURJPY -6.6K
GBPJPY -5K
CHFJPY -900
NQ100.R -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 124.10 USD
Peor transacción: -241 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 364.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 762.93 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
otros 272...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

INTRADAY XAUUSD

RR : 1 : 3 / 1 : 2

PROBABILIY : 38%

HOLDING : 1-2 DAY

MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x

MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x

MAX PIPS LOSES : 300 PIPS

MAX PIPS WIN : 500 PIPS


No hay comentarios
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 02:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.62% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AsrorDD
30 USD al mes
82%
0
0
USD
3.6K
USD
42
0%
888
37%
38%
1.07
3.54
USD
49%
1:200
Copiar

