- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
888
Transacciones Rentables:
329 (37.04%)
Transacciones Irrentables:
559 (62.95%)
Mejor transacción:
1 124.10 USD
Peor transacción:
-240.80 USD
Beneficio Bruto:
42 664.58 USD (1 072 844 pips)
Pérdidas Brutas:
-39 519.08 USD (968 316 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (1 364.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 607.57 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
38.36%
Carga máxima del depósito:
2.22%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
575 (64.75%)
Transacciones Cortas:
313 (35.25%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
3.54 USD
Beneficio medio:
129.68 USD
Pérdidas medias:
-70.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-1 762.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 034.26 USD (11)
Crecimiento al mes:
27.59%
Pronóstico anual:
334.75%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 627.07 USD
Máxima:
6 161.90 USD (64.63%)
Reducción relativa:
De balance:
49.07% (6 161.90 USD)
De fondos:
5.27% (156.26 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|846
|USDJPY
|16
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|5
|NQ100.R
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.8K
|USDJPY
|-8
|EURJPY
|-253
|GBPJPY
|-186
|CHFJPY
|-38
|NQ100.R
|-141
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|138K
|USDJPY
|456
|EURJPY
|-6.6K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-900
|NQ100.R
|-21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
INTRADAY XAUUSD
RR : 1 : 3 / 1 : 2
PROBABILIY : 38%
HOLDING : 1-2 DAY
MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x
MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x
MAX PIPS LOSES : 300 PIPS
MAX PIPS WIN : 500 PIPS
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
82%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
42
0%
888
37%
38%
1.07
3.54
USD
USD
49%
1:200