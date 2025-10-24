シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AsrorDD
Aberor Hairudin

AsrorDD

Aberor Hairudin
レビュー0件
信頼性
42週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 82%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
888
利益トレード:
329 (37.04%)
損失トレード:
559 (62.95%)
ベストトレード:
1 124.10 USD
最悪のトレード:
-240.80 USD
総利益:
42 664.58 USD (1 072 844 pips)
総損失:
-39 519.08 USD (968 316 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 364.63 USD)
最大連続利益:
1 607.57 USD (4)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
38.36%
最大入金額:
2.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
575 (64.75%)
短いトレード:
313 (35.25%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
3.54 USD
平均利益:
129.68 USD
平均損失:
-70.70 USD
最大連続の負け:
25 (-1 762.93 USD)
最大連続損失:
-2 034.26 USD (11)
月間成長:
30.53%
年間予想:
370.44%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 627.07 USD
最大の:
6 161.90 USD (64.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.07% (6 161.90 USD)
エクイティによる:
5.27% (156.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 846
USDJPY 16
EURJPY 10
GBPJPY 8
CHFJPY 5
NQ100.R 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.8K
USDJPY -8
EURJPY -253
GBPJPY -186
CHFJPY -38
NQ100.R -141
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 138K
USDJPY 456
EURJPY -6.6K
GBPJPY -5K
CHFJPY -900
NQ100.R -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 124.10 USD
最悪のトレード: -241 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 364.63 USD
最大連続損失: -1 762.93 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
272 より多く...
INTRADAY XAUUSD

RR : 1 : 3 / 1 : 2

PROBABILIY : 38%

HOLDING : 1-2 DAY

MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x

MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x

MAX PIPS LOSES : 300 PIPS

MAX PIPS WIN : 500 PIPS


レビューなし
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 02:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.62% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
