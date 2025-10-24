- 成長
トレード:
888
利益トレード:
329 (37.04%)
損失トレード:
559 (62.95%)
ベストトレード:
1 124.10 USD
最悪のトレード:
-240.80 USD
総利益:
42 664.58 USD (1 072 844 pips)
総損失:
-39 519.08 USD (968 316 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 364.63 USD)
最大連続利益:
1 607.57 USD (4)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
38.36%
最大入金額:
2.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
575 (64.75%)
短いトレード:
313 (35.25%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
3.54 USD
平均利益:
129.68 USD
平均損失:
-70.70 USD
最大連続の負け:
25 (-1 762.93 USD)
最大連続損失:
-2 034.26 USD (11)
月間成長:
30.53%
年間予想:
370.44%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 627.07 USD
最大の:
6 161.90 USD (64.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.07% (6 161.90 USD)
エクイティによる:
5.27% (156.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|846
|USDJPY
|16
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|5
|NQ100.R
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.8K
|USDJPY
|-8
|EURJPY
|-253
|GBPJPY
|-186
|CHFJPY
|-38
|NQ100.R
|-141
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|138K
|USDJPY
|456
|EURJPY
|-6.6K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-900
|NQ100.R
|-21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 124.10 USD
最悪のトレード: -241 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 364.63 USD
最大連続損失: -1 762.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
INTRADAY XAUUSD
RR : 1 : 3 / 1 : 2
PROBABILIY : 38%
HOLDING : 1-2 DAY
MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x
MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x
MAX PIPS LOSES : 300 PIPS
MAX PIPS WIN : 500 PIPS
