Aberor Hairudin

AsrorDD

Aberor Hairudin
0条评论
可靠性
42
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 86%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
887
盈利交易:
329 (37.09%)
亏损交易:
558 (62.91%)
最好交易:
1 124.10 USD
最差交易:
-240.80 USD
毛利:
42 664.58 USD (1 072 844 pips)
毛利亏损:
-39 438.68 USD (966 316 pips)
最大连续赢利:
12 (1 364.63 USD)
最大连续盈利:
1 607.57 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
38.36%
最大入金加载:
2.22%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.52
长期交易:
574 (64.71%)
短期交易:
313 (35.29%)
利润因子:
1.08
预期回报:
3.64 USD
平均利润:
129.68 USD
平均损失:
-70.68 USD
最大连续失误:
25 (-1 762.93 USD)
最大连续亏损:
-2 034.26 USD (11)
每月增长:
25.06%
年度预测:
304.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 627.07 USD
最大值:
6 161.90 USD (64.63%)
相对跌幅:
结余:
49.07% (6 161.90 USD)
净值:
5.27% (156.26 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 845
USDJPY 16
EURJPY 10
GBPJPY 8
CHFJPY 5
NQ100.R 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.9K
USDJPY -8
EURJPY -253
GBPJPY -186
CHFJPY -38
NQ100.R -141
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 140K
USDJPY 456
EURJPY -6.6K
GBPJPY -5K
CHFJPY -900
NQ100.R -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 124.10 USD
最差交易: -241 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 364.63 USD
最大连续亏损: -1 762.93 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
272 更多...
INTRADAY XAUUSD

RR : 1 : 3 / 1 : 2

PROBABILIY : 38%

HOLDING : 1-2 DAY

MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x

MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x

MAX PIPS LOSES : 300 PIPS

MAX PIPS WIN : 500 PIPS


没有评论
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 02:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.62% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AsrorDD
每月30 USD
86%
0
0
USD
3.7K
USD
42
0%
887
37%
38%
1.08
3.64
USD
49%
1:200
