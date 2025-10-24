- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
887
盈利交易:
329 (37.09%)
亏损交易:
558 (62.91%)
最好交易:
1 124.10 USD
最差交易:
-240.80 USD
毛利:
42 664.58 USD (1 072 844 pips)
毛利亏损:
-39 438.68 USD (966 316 pips)
最大连续赢利:
12 (1 364.63 USD)
最大连续盈利:
1 607.57 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
38.36%
最大入金加载:
2.22%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.52
长期交易:
574 (64.71%)
短期交易:
313 (35.29%)
利润因子:
1.08
预期回报:
3.64 USD
平均利润:
129.68 USD
平均损失:
-70.68 USD
最大连续失误:
25 (-1 762.93 USD)
最大连续亏损:
-2 034.26 USD (11)
每月增长:
25.06%
年度预测:
304.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 627.07 USD
最大值:
6 161.90 USD (64.63%)
相对跌幅:
结余:
49.07% (6 161.90 USD)
净值:
5.27% (156.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|845
|USDJPY
|16
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|5
|NQ100.R
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.9K
|USDJPY
|-8
|EURJPY
|-253
|GBPJPY
|-186
|CHFJPY
|-38
|NQ100.R
|-141
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|140K
|USDJPY
|456
|EURJPY
|-6.6K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-900
|NQ100.R
|-21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 124.10 USD
最差交易: -241 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 364.63 USD
最大连续亏损: -1 762.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
INTRADAY XAUUSD
RR : 1 : 3 / 1 : 2
PROBABILIY : 38%
HOLDING : 1-2 DAY
MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x
MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x
MAX PIPS LOSES : 300 PIPS
MAX PIPS WIN : 500 PIPS
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
86%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
42
0%
887
37%
38%
1.08
3.64
USD
USD
49%
1:200