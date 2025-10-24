- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
888
Negociações com lucro:
329 (37.04%)
Negociações com perda:
559 (62.95%)
Melhor negociação:
1 124.10 USD
Pior negociação:
-240.80 USD
Lucro bruto:
42 664.58 USD (1 072 844 pips)
Perda bruta:
-39 519.08 USD (968 316 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 364.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 607.57 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
38.36%
Depósito máximo carregado:
2.22%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
575 (64.75%)
Negociações curtas:
313 (35.25%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
3.54 USD
Lucro médio:
129.68 USD
Perda média:
-70.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-1 762.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 034.26 USD (11)
Crescimento mensal:
27.59%
Previsão anual:
334.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 627.07 USD
Máximo:
6 161.90 USD (64.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.07% (6 161.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.27% (156.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|846
|USDJPY
|16
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|5
|NQ100.R
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.8K
|USDJPY
|-8
|EURJPY
|-253
|GBPJPY
|-186
|CHFJPY
|-38
|NQ100.R
|-141
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|138K
|USDJPY
|456
|EURJPY
|-6.6K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-900
|NQ100.R
|-21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 124.10 USD
Pior negociação: -241 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1 364.63 USD
Máxima perda consecutiva: -1 762.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
272 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
INTRADAY XAUUSD
RR : 1 : 3 / 1 : 2
PROBABILIY : 38%
HOLDING : 1-2 DAY
MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x
MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x
MAX PIPS LOSES : 300 PIPS
MAX PIPS WIN : 500 PIPS
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
82%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
42
0%
888
37%
38%
1.07
3.54
USD
USD
49%
1:200