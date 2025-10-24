SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AsrorDD
Aberor Hairudin

AsrorDD

Aberor Hairudin
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 82%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
888
Negociações com lucro:
329 (37.04%)
Negociações com perda:
559 (62.95%)
Melhor negociação:
1 124.10 USD
Pior negociação:
-240.80 USD
Lucro bruto:
42 664.58 USD (1 072 844 pips)
Perda bruta:
-39 519.08 USD (968 316 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 364.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 607.57 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
38.36%
Depósito máximo carregado:
2.22%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
575 (64.75%)
Negociações curtas:
313 (35.25%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
3.54 USD
Lucro médio:
129.68 USD
Perda média:
-70.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-1 762.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 034.26 USD (11)
Crescimento mensal:
27.59%
Previsão anual:
334.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 627.07 USD
Máximo:
6 161.90 USD (64.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.07% (6 161.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.27% (156.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 846
USDJPY 16
EURJPY 10
GBPJPY 8
CHFJPY 5
NQ100.R 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.8K
USDJPY -8
EURJPY -253
GBPJPY -186
CHFJPY -38
NQ100.R -141
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 138K
USDJPY 456
EURJPY -6.6K
GBPJPY -5K
CHFJPY -900
NQ100.R -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 124.10 USD
Pior negociação: -241 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1 364.63 USD
Máxima perda consecutiva: -1 762.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
272 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

INTRADAY XAUUSD

RR : 1 : 3 / 1 : 2

PROBABILIY : 38%

HOLDING : 1-2 DAY

MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x

MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x

MAX PIPS LOSES : 300 PIPS

MAX PIPS WIN : 500 PIPS


Sem comentários
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 02:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.62% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AsrorDD
30 USD por mês
82%
0
0
USD
3.6K
USD
42
0%
888
37%
38%
1.07
3.54
USD
49%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.