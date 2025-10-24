- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
886
Прибыльных трейдов:
329 (37.13%)
Убыточных трейдов:
557 (62.87%)
Лучший трейд:
1 124.10 USD
Худший трейд:
-240.80 USD
Общая прибыль:
42 664.58 USD (1 072 844 pips)
Общий убыток:
-39 358.28 USD (964 316 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 364.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 607.57 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
39.97%
Макс. загрузка депозита:
2.22%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
573 (64.67%)
Коротких трейдов:
313 (35.33%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
3.73 USD
Средняя прибыль:
129.68 USD
Средний убыток:
-70.66 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-1 762.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 034.26 USD (11)
Прирост в месяц:
20.96%
Годовой прогноз:
254.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 627.07 USD
Максимальная:
6 161.90 USD (64.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.07% (6 161.90 USD)
По эквити:
5.27% (156.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|844
|USDJPY
|16
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|5
|NQ100.R
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.9K
|USDJPY
|-8
|EURJPY
|-253
|GBPJPY
|-186
|CHFJPY
|-38
|NQ100.R
|-141
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|142K
|USDJPY
|456
|EURJPY
|-6.6K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-900
|NQ100.R
|-21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 124.10 USD
Худший трейд: -241 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 364.63 USD
Макс. убыток в серии: -1 762.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
еще 272...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
INTRADAY XAUUSD
RR : 1 : 3 / 1 : 2
PROBABILIY : 38%
HOLDING : 1-2 DAY
MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x
MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x
MAX PIPS LOSES : 300 PIPS
MAX PIPS WIN : 500 PIPS
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
90%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
42
0%
886
37%
40%
1.08
3.73
USD
USD
49%
1:200