СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AsrorDD
Aberor Hairudin

AsrorDD

Aberor Hairudin
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 90%
MaxrichGroup-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
886
Прибыльных трейдов:
329 (37.13%)
Убыточных трейдов:
557 (62.87%)
Лучший трейд:
1 124.10 USD
Худший трейд:
-240.80 USD
Общая прибыль:
42 664.58 USD (1 072 844 pips)
Общий убыток:
-39 358.28 USD (964 316 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 364.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 607.57 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
39.97%
Макс. загрузка депозита:
2.22%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
573 (64.67%)
Коротких трейдов:
313 (35.33%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
3.73 USD
Средняя прибыль:
129.68 USD
Средний убыток:
-70.66 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-1 762.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 034.26 USD (11)
Прирост в месяц:
20.96%
Годовой прогноз:
254.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 627.07 USD
Максимальная:
6 161.90 USD (64.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.07% (6 161.90 USD)
По эквити:
5.27% (156.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 844
USDJPY 16
EURJPY 10
GBPJPY 8
CHFJPY 5
NQ100.R 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.9K
USDJPY -8
EURJPY -253
GBPJPY -186
CHFJPY -38
NQ100.R -141
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 142K
USDJPY 456
EURJPY -6.6K
GBPJPY -5K
CHFJPY -900
NQ100.R -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 124.10 USD
Худший трейд: -241 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 364.63 USD
Макс. убыток в серии: -1 762.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
еще 272...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

INTRADAY XAUUSD

RR : 1 : 3 / 1 : 2

PROBABILIY : 38%

HOLDING : 1-2 DAY

MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x

MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x

MAX PIPS LOSES : 300 PIPS

MAX PIPS WIN : 500 PIPS


Нет отзывов
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 02:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.62% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AsrorDD
30 USD в месяц
90%
0
0
USD
3.8K
USD
42
0%
886
37%
40%
1.08
3.73
USD
49%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.