Trades insgesamt:
890
Gewinntrades:
330 (37.07%)
Verlusttrades:
560 (62.92%)
Bester Trade:
1 124.10 USD
Schlechtester Trade:
-240.80 USD
Bruttoprofit:
42 825.90 USD (1 076 887 pips)
Bruttoverlust:
-39 621.45 USD (970 839 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 364.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 607.57 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
38.36%
Max deposit load:
2.22%
Letzter Trade:
40 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.52
Long-Positionen:
576 (64.72%)
Short-Positionen:
314 (35.28%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
3.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
129.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-70.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-1 762.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 034.26 USD (11)
Wachstum pro Monat :
22.35%
Jahresprognose:
271.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 627.07 USD
Maximaler:
6 161.90 USD (64.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.07% (6 161.90 USD)
Kapital:
5.27% (156.26 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|848
|USDJPY
|16
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|5
|NQ100.R
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.8K
|USDJPY
|-8
|EURJPY
|-253
|GBPJPY
|-186
|CHFJPY
|-38
|NQ100.R
|-141
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|139K
|USDJPY
|456
|EURJPY
|-6.6K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-900
|NQ100.R
|-21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +1 124.10 USD
Schlechtester Trade: -241 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 364.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 762.93 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
INTRADAY XAUUSD
RR : 1 : 3 / 1 : 2
PROBABILIY : 38%
HOLDING : 1-2 DAY
MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x
MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x
MAX PIPS LOSES : 300 PIPS
MAX PIPS WIN : 500 PIPS
Keine Bewertungen
