Aberor Hairudin

AsrorDD

Aberor Hairudin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
43 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 85%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
890
Gewinntrades:
330 (37.07%)
Verlusttrades:
560 (62.92%)
Bester Trade:
1 124.10 USD
Schlechtester Trade:
-240.80 USD
Bruttoprofit:
42 825.90 USD (1 076 887 pips)
Bruttoverlust:
-39 621.45 USD (970 839 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 364.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 607.57 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
38.36%
Max deposit load:
2.22%
Letzter Trade:
40 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.52
Long-Positionen:
576 (64.72%)
Short-Positionen:
314 (35.28%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
3.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
129.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-70.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-1 762.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 034.26 USD (11)
Wachstum pro Monat :
22.35%
Jahresprognose:
271.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 627.07 USD
Maximaler:
6 161.90 USD (64.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.07% (6 161.90 USD)
Kapital:
5.27% (156.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 848
USDJPY 16
EURJPY 10
GBPJPY 8
CHFJPY 5
NQ100.R 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.8K
USDJPY -8
EURJPY -253
GBPJPY -186
CHFJPY -38
NQ100.R -141
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 139K
USDJPY 456
EURJPY -6.6K
GBPJPY -5K
CHFJPY -900
NQ100.R -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 124.10 USD
Schlechtester Trade: -241 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 364.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 762.93 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
noch 272 ...
INTRADAY XAUUSD

RR : 1 : 3 / 1 : 2

PROBABILIY : 38%

HOLDING : 1-2 DAY

MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x

MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x

MAX PIPS LOSES : 300 PIPS

MAX PIPS WIN : 500 PIPS


Keine Bewertungen
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 02:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.62% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AsrorDD
30 USD pro Monat
85%
0
0
USD
3.7K
USD
43
0%
890
37%
38%
1.08
3.60
USD
49%
1:200
