트레이드:
895
이익 거래:
333 (37.20%)
손실 거래:
562 (62.79%)
최고의 거래:
1 124.10 USD
최악의 거래:
-240.80 USD
총 수익:
43 343.71 USD (1 089 887 pips)
총 손실:
-39 802.25 USD (975 339 pips)
연속 최대 이익:
12 (1 364.63 USD)
연속 최대 이익:
1 607.57 USD (4)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
37.43%
최대 입금량:
2.22%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.57
롱(주식매수):
579 (64.69%)
숏(주식차입매도):
316 (35.31%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
3.96 USD
평균 이익:
130.16 USD
평균 손실:
-70.82 USD
연속 최대 손실:
25 (-1 762.93 USD)
연속 최대 손실:
-2 034.26 USD (11)
월별 성장률:
39.38%
연간 예측:
477.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 627.07 USD
최대한의:
6 161.90 USD (64.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.07% (6 161.90 USD)
자본금별:
5.27% (156.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|853
|USDJPY
|16
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|5
|NQ100.R
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.2K
|USDJPY
|-8
|EURJPY
|-253
|GBPJPY
|-186
|CHFJPY
|-38
|NQ100.R
|-141
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|148K
|USDJPY
|456
|EURJPY
|-6.6K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-900
|NQ100.R
|-21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
최고의 거래: +1 124.10 USD
최악의 거래: -241 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +1 364.63 USD
연속 최대 손실: -1 762.93 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
INTRADAY XAUUSD
RR : 1 : 3 / 1 : 2
PROBABILIY : 38%
HOLDING : 1-2 DAY
MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x
MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x
MAX PIPS LOSES : 300 PIPS
MAX PIPS WIN : 500 PIPS
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
102%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
44
0%
895
37%
37%
1.08
3.96
USD
USD
49%
1:200