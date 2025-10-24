시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / AsrorDD
Aberor Hairudin

AsrorDD

Aberor Hairudin
0 리뷰
안정성
44
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 102%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
895
이익 거래:
333 (37.20%)
손실 거래:
562 (62.79%)
최고의 거래:
1 124.10 USD
최악의 거래:
-240.80 USD
총 수익:
43 343.71 USD (1 089 887 pips)
총 손실:
-39 802.25 USD (975 339 pips)
연속 최대 이익:
12 (1 364.63 USD)
연속 최대 이익:
1 607.57 USD (4)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
37.43%
최대 입금량:
2.22%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.57
롱(주식매수):
579 (64.69%)
숏(주식차입매도):
316 (35.31%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
3.96 USD
평균 이익:
130.16 USD
평균 손실:
-70.82 USD
연속 최대 손실:
25 (-1 762.93 USD)
연속 최대 손실:
-2 034.26 USD (11)
월별 성장률:
39.38%
연간 예측:
477.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 627.07 USD
최대한의:
6 161.90 USD (64.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.07% (6 161.90 USD)
자본금별:
5.27% (156.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 853
USDJPY 16
EURJPY 10
GBPJPY 8
CHFJPY 5
NQ100.R 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 4.2K
USDJPY -8
EURJPY -253
GBPJPY -186
CHFJPY -38
NQ100.R -141
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 148K
USDJPY 456
EURJPY -6.6K
GBPJPY -5K
CHFJPY -900
NQ100.R -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 124.10 USD
최악의 거래: -241 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +1 364.63 USD
연속 최대 손실: -1 762.93 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
273 더...
INTRADAY XAUUSD

RR : 1 : 3 / 1 : 2

PROBABILIY : 38%

HOLDING : 1-2 DAY

MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x

MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x

MAX PIPS LOSES : 300 PIPS

MAX PIPS WIN : 500 PIPS


리뷰 없음
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 02:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.62% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AsrorDD
월별 30 USD
102%
0
0
USD
4K
USD
44
0%
895
37%
37%
1.08
3.96
USD
49%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.