SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AsrorDD
Aberor Hairudin

AsrorDD

Aberor Hairudin
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 143%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
766
Bénéfice trades:
297 (38.77%)
Perte trades:
469 (61.23%)
Meilleure transaction:
1 124.10 USD
Pire transaction:
-186.11 USD
Bénéfice brut:
37 156.47 USD (945 239 pips)
Perte brute:
-31 597.09 USD (815 098 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (1 364.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 607.57 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
66.98%
Charge de dépôt maximale:
0.85%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
0.90
Longs trades:
488 (63.71%)
Courts trades:
278 (36.29%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
7.26 USD
Bénéfice moyen:
125.11 USD
Perte moyenne:
-67.37 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-1 762.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 762.93 USD (25)
Croissance mensuelle:
109.10%
Prévision annuelle:
1 323.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 627.07 USD
Maximal:
6 161.90 USD (64.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.07% (6 161.90 USD)
Par fonds propres:
0.74% (43.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 725
USDJPY 16
EURJPY 10
GBPJPY 8
CHFJPY 5
NQ100.R 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6.2K
USDJPY -8
EURJPY -253
GBPJPY -186
CHFJPY -38
NQ100.R -120
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 160K
USDJPY 456
EURJPY -6.6K
GBPJPY -5K
CHFJPY -900
NQ100.R -18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 124.10 USD
Pire transaction: -186 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +1 364.63 USD
Perte consécutive maximale: -1 762.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SVSFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
AM-UK-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
267 plus...
INTRADAY XAUUSD

RR : 1 : 3 / 1 : 2

PROBABILIY : 38%

HOLDING : 1-2 DAY

MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x

MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x

MAX PIPS LOSES : 100 - 200 PIPS

MAX PIPS WIN : 300 - 400 PIPS

Aucun avis
2025.10.24 02:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.62% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
