- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
766
Bénéfice trades:
297 (38.77%)
Perte trades:
469 (61.23%)
Meilleure transaction:
1 124.10 USD
Pire transaction:
-186.11 USD
Bénéfice brut:
37 156.47 USD (945 239 pips)
Perte brute:
-31 597.09 USD (815 098 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (1 364.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 607.57 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
66.98%
Charge de dépôt maximale:
0.85%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
0.90
Longs trades:
488 (63.71%)
Courts trades:
278 (36.29%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
7.26 USD
Bénéfice moyen:
125.11 USD
Perte moyenne:
-67.37 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-1 762.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 762.93 USD (25)
Croissance mensuelle:
109.10%
Prévision annuelle:
1 323.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 627.07 USD
Maximal:
6 161.90 USD (64.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.07% (6 161.90 USD)
Par fonds propres:
0.74% (43.45 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|725
|USDJPY
|16
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|5
|NQ100.R
|2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|6.2K
|USDJPY
|-8
|EURJPY
|-253
|GBPJPY
|-186
|CHFJPY
|-38
|NQ100.R
|-120
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|160K
|USDJPY
|456
|EURJPY
|-6.6K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-900
|NQ100.R
|-18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 124.10 USD
Pire transaction: -186 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +1 364.63 USD
Perte consécutive maximale: -1 762.93 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
SVSFX-Live
|0.00 × 1
Exness-Real16
|0.00 × 2
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
AM-UK-Live
|0.00 × 1
MTrading-Live
|0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
GO4X-Live
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
267 plus...
INTRADAY XAUUSD
RR : 1 : 3 / 1 : 2
PROBABILIY : 38%
HOLDING : 1-2 DAY
MAX.CONSECUTIVE LOSES : 10 x
MAX.CONSECUTIVE WIN : 5 x
MAX PIPS LOSES : 100 - 200 PIPS
MAX PIPS WIN : 300 - 400 PIPS
Aucun avis
