Georgios Baizanis

Axi

Georgios Baizanis
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Axi-US09-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
519
Kârla kapanan işlemler:
390 (75.14%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (24.86%)
En iyi işlem:
556.45 EUR
En kötü işlem:
-1 556.68 EUR
Brüt kâr:
11 641.14 EUR (687 196 pips)
Brüt zarar:
-10 416.02 EUR (344 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (1 056.19 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 614.98 EUR (31)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.04%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
320 (61.66%)
Satış işlemleri:
199 (38.34%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
2.36 EUR
Ortalama kâr:
29.85 EUR
Ortalama zarar:
-80.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-661.84 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 102.76 EUR (5)
Aylık büyüme:
4.91%
Yıllık tahmin:
59.52%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
293.97 EUR
Maksimum:
3 597.58 EUR (25.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.61% (3 597.58 EUR)
Varlığa göre:
0.16% (58.83 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 142
AUDCAD.pro 124
ETHUSD 74
USDJPY.pro 60
EURJPY.pro 29
GBPUSD.pro 23
EURUSD.pro 19
USDCAD.pro 12
AUDUSD.pro 11
USDCHF.pro 9
EURCHF.pro 5
EURGBP.pro 5
EURAUD.pro 3
BTCUSD 1
NZDCHF.pro 1
EURCAD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 1.5K
AUDCAD.pro 354
ETHUSD -357
USDJPY.pro -563
EURJPY.pro 12
GBPUSD.pro 650
EURUSD.pro 75
USDCAD.pro 12
AUDUSD.pro -175
USDCHF.pro 8
EURCHF.pro 4
EURGBP.pro 160
EURAUD.pro -18
BTCUSD -74
NZDCHF.pro -157
EURCAD.pro 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 10K
AUDCAD.pro 11K
ETHUSD 317K
USDJPY.pro 1.7K
EURJPY.pro 2K
GBPUSD.pro 1.3K
EURUSD.pro 595
USDCAD.pro 763
AUDUSD.pro 304
USDCHF.pro 628
EURCHF.pro 349
EURGBP.pro 340
EURAUD.pro -27
BTCUSD -2.7K
NZDCHF.pro -97
EURCAD.pro 191
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +556.45 EUR
En kötü işlem: -1 557 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 056.19 EUR
Maksimum ardışık zarar: -661.84 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US05-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Axi-US07-Live
25.00 × 2
İnceleme yok
2025.10.23 06:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.55% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
