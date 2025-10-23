- Wachstum
Trades insgesamt:
753
Gewinntrades:
529 (70.25%)
Verlusttrades:
224 (29.75%)
Bester Trade:
587.40 EUR
Schlechtester Trade:
-1 618.53 EUR
Bruttoprofit:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
Bruttoverlust:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
66 (1 056.19 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 614.98 EUR (31)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
30.85%
Max deposit load:
6.75%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.22
Long-Positionen:
470 (62.42%)
Short-Positionen:
283 (37.58%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.41 EUR
Durchschnittlicher Profit:
38.29 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-98.54 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-661.84 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 381.10 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
2.73%
Jahresprognose:
33.15%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 860.56 EUR
Maximaler:
8 164.17 EUR (57.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.27% (8 164.17 EUR)
Kapital:
5.62% (2 299.77 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|241
|AUDCAD.pro
|152
|USDJPY.pro
|77
|ETHUSD
|74
|GBPUSD.pro
|46
|EURJPY.pro
|41
|EURUSD.pro
|39
|AUDUSD.pro
|24
|USDCAD.pro
|21
|USDCHF.pro
|13
|EURGBP.pro
|11
|EURCHF.pro
|7
|EURAUD.pro
|3
|NZDCHF.pro
|2
|BTCUSD
|1
|EURCAD.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pro
|6.3K
|AUDCAD.pro
|503
|USDJPY.pro
|-4.6K
|ETHUSD
|-357
|GBPUSD.pro
|-2.7K
|EURJPY.pro
|-11
|EURUSD.pro
|-1.1K
|AUDUSD.pro
|-456
|USDCAD.pro
|24
|USDCHF.pro
|-2
|EURGBP.pro
|564
|EURCHF.pro
|-1
|EURAUD.pro
|-18
|NZDCHF.pro
|-156
|BTCUSD
|-74
|EURCAD.pro
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pro
|14K
|AUDCAD.pro
|14K
|USDJPY.pro
|499
|ETHUSD
|317K
|GBPUSD.pro
|-909
|EURJPY.pro
|-1.3K
|EURUSD.pro
|-510
|AUDUSD.pro
|16
|USDCAD.pro
|118
|USDCHF.pro
|-11
|EURGBP.pro
|134
|EURCHF.pro
|-7
|EURAUD.pro
|-27
|NZDCHF.pro
|-92
|BTCUSD
|-2.7K
|EURCAD.pro
|191
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Bester Trade: +587.40 EUR
Schlechtester Trade: -1 619 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 056.19 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -661.84 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US09-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|25.00 × 2
