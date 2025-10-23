SignaleKategorien
Georgios Baizanis

Axi

Georgios Baizanis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
Axi-US09-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
753
Gewinntrades:
529 (70.25%)
Verlusttrades:
224 (29.75%)
Bester Trade:
587.40 EUR
Schlechtester Trade:
-1 618.53 EUR
Bruttoprofit:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
Bruttoverlust:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
66 (1 056.19 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 614.98 EUR (31)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
30.85%
Max deposit load:
6.75%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.22
Long-Positionen:
470 (62.42%)
Short-Positionen:
283 (37.58%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.41 EUR
Durchschnittlicher Profit:
38.29 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-98.54 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-661.84 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 381.10 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
2.73%
Jahresprognose:
33.15%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 860.56 EUR
Maximaler:
8 164.17 EUR (57.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.27% (8 164.17 EUR)
Kapital:
5.62% (2 299.77 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 241
AUDCAD.pro 152
USDJPY.pro 77
ETHUSD 74
GBPUSD.pro 46
EURJPY.pro 41
EURUSD.pro 39
AUDUSD.pro 24
USDCAD.pro 21
USDCHF.pro 13
EURGBP.pro 11
EURCHF.pro 7
EURAUD.pro 3
NZDCHF.pro 2
BTCUSD 1
EURCAD.pro 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 6.3K
AUDCAD.pro 503
USDJPY.pro -4.6K
ETHUSD -357
GBPUSD.pro -2.7K
EURJPY.pro -11
EURUSD.pro -1.1K
AUDUSD.pro -456
USDCAD.pro 24
USDCHF.pro -2
EURGBP.pro 564
EURCHF.pro -1
EURAUD.pro -18
NZDCHF.pro -156
BTCUSD -74
EURCAD.pro 1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 14K
AUDCAD.pro 14K
USDJPY.pro 499
ETHUSD 317K
GBPUSD.pro -909
EURJPY.pro -1.3K
EURUSD.pro -510
AUDUSD.pro 16
USDCAD.pro 118
USDCHF.pro -11
EURGBP.pro 134
EURCHF.pro -7
EURAUD.pro -27
NZDCHF.pro -92
BTCUSD -2.7K
EURCAD.pro 191
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +587.40 EUR
Schlechtester Trade: -1 619 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 056.19 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -661.84 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US09-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Axi-US05-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Axi-US07-Live
25.00 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 06:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.55% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Axi
30 USD pro Monat
1%
0
0
USD
59K
EUR
37
87%
753
70%
31%
0.91
-2.41
EUR
17%
1:500
