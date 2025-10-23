SeñalesSecciones
Georgios Baizanis

Axi

Georgios Baizanis
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
Axi-US09-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
753
Transacciones Rentables:
529 (70.25%)
Transacciones Irrentables:
224 (29.75%)
Mejor transacción:
587.40 EUR
Peor transacción:
-1 618.53 EUR
Beneficio Bruto:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
66 (1 056.19 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2 614.98 EUR (31)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
30.85%
Carga máxima del depósito:
6.75%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.22
Transacciones Largas:
470 (62.42%)
Transacciones Cortas:
283 (37.58%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-2.41 EUR
Beneficio medio:
38.29 EUR
Pérdidas medias:
-98.54 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-661.84 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 381.10 EUR (4)
Crecimiento al mes:
2.73%
Pronóstico anual:
33.15%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 860.56 EUR
Máxima:
8 164.17 EUR (57.24%)
Reducción relativa:
De balance:
17.27% (8 164.17 EUR)
De fondos:
5.62% (2 299.77 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.pro 241
AUDCAD.pro 152
USDJPY.pro 77
ETHUSD 74
GBPUSD.pro 46
EURJPY.pro 41
EURUSD.pro 39
AUDUSD.pro 24
USDCAD.pro 21
USDCHF.pro 13
EURGBP.pro 11
EURCHF.pro 7
EURAUD.pro 3
NZDCHF.pro 2
BTCUSD 1
EURCAD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.pro 6.3K
AUDCAD.pro 503
USDJPY.pro -4.6K
ETHUSD -357
GBPUSD.pro -2.7K
EURJPY.pro -11
EURUSD.pro -1.1K
AUDUSD.pro -456
USDCAD.pro 24
USDCHF.pro -2
EURGBP.pro 564
EURCHF.pro -1
EURAUD.pro -18
NZDCHF.pro -156
BTCUSD -74
EURCAD.pro 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.pro 14K
AUDCAD.pro 14K
USDJPY.pro 499
ETHUSD 317K
GBPUSD.pro -909
EURJPY.pro -1.3K
EURUSD.pro -510
AUDUSD.pro 16
USDCAD.pro 118
USDCHF.pro -11
EURGBP.pro 134
EURCHF.pro -7
EURAUD.pro -27
NZDCHF.pro -92
BTCUSD -2.7K
EURCAD.pro 191
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +587.40 EUR
Peor transacción: -1 619 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1 056.19 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -661.84 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US09-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Axi-US05-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Axi-US07-Live
25.00 × 2
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 06:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.55% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
