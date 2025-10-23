- Incremento
Total de Trades:
753
Transacciones Rentables:
529 (70.25%)
Transacciones Irrentables:
224 (29.75%)
Mejor transacción:
587.40 EUR
Peor transacción:
-1 618.53 EUR
Beneficio Bruto:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
66 (1 056.19 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2 614.98 EUR (31)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
30.85%
Carga máxima del depósito:
6.75%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.22
Transacciones Largas:
470 (62.42%)
Transacciones Cortas:
283 (37.58%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-2.41 EUR
Beneficio medio:
38.29 EUR
Pérdidas medias:
-98.54 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-661.84 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 381.10 EUR (4)
Crecimiento al mes:
2.73%
Pronóstico anual:
33.15%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 860.56 EUR
Máxima:
8 164.17 EUR (57.24%)
Reducción relativa:
De balance:
17.27% (8 164.17 EUR)
De fondos:
5.62% (2 299.77 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|241
|AUDCAD.pro
|152
|USDJPY.pro
|77
|ETHUSD
|74
|GBPUSD.pro
|46
|EURJPY.pro
|41
|EURUSD.pro
|39
|AUDUSD.pro
|24
|USDCAD.pro
|21
|USDCHF.pro
|13
|EURGBP.pro
|11
|EURCHF.pro
|7
|EURAUD.pro
|3
|NZDCHF.pro
|2
|BTCUSD
|1
|EURCAD.pro
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.pro
|6.3K
|AUDCAD.pro
|503
|USDJPY.pro
|-4.6K
|ETHUSD
|-357
|GBPUSD.pro
|-2.7K
|EURJPY.pro
|-11
|EURUSD.pro
|-1.1K
|AUDUSD.pro
|-456
|USDCAD.pro
|24
|USDCHF.pro
|-2
|EURGBP.pro
|564
|EURCHF.pro
|-1
|EURAUD.pro
|-18
|NZDCHF.pro
|-156
|BTCUSD
|-74
|EURCAD.pro
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.pro
|14K
|AUDCAD.pro
|14K
|USDJPY.pro
|499
|ETHUSD
|317K
|GBPUSD.pro
|-909
|EURJPY.pro
|-1.3K
|EURUSD.pro
|-510
|AUDUSD.pro
|16
|USDCAD.pro
|118
|USDCHF.pro
|-11
|EURGBP.pro
|134
|EURCHF.pro
|-7
|EURAUD.pro
|-27
|NZDCHF.pro
|-92
|BTCUSD
|-2.7K
|EURCAD.pro
|191
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +587.40 EUR
Peor transacción: -1 619 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1 056.19 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -661.84 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US09-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
