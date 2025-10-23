SignauxSections
Georgios Baizanis

Axi

Georgios Baizanis
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Axi-US09-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
527
Bénéfice trades:
398 (75.52%)
Perte trades:
129 (24.48%)
Meilleure transaction:
556.45 EUR
Pire transaction:
-1 556.68 EUR
Bénéfice brut:
11 713.20 EUR (687 731 pips)
Perte brute:
-10 416.02 EUR (344 048 pips)
Gains consécutifs maximales:
66 (1 056.19 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 614.98 EUR (31)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.04%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
130
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
327 (62.05%)
Courts trades:
200 (37.95%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
2.46 EUR
Bénéfice moyen:
29.43 EUR
Perte moyenne:
-80.74 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-661.84 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 102.76 EUR (5)
Croissance mensuelle:
5.09%
Prévision annuelle:
61.68%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
293.97 EUR
Maximal:
3 597.58 EUR (25.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.61% (3 597.58 EUR)
Par fonds propres:
0.16% (58.83 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 143
AUDCAD.pro 124
ETHUSD 74
USDJPY.pro 60
EURJPY.pro 34
GBPUSD.pro 24
EURUSD.pro 19
USDCAD.pro 12
AUDUSD.pro 11
USDCHF.pro 10
EURCHF.pro 5
EURGBP.pro 5
EURAUD.pro 3
BTCUSD 1
NZDCHF.pro 1
EURCAD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 1.5K
AUDCAD.pro 354
ETHUSD -357
USDJPY.pro -563
EURJPY.pro 14
GBPUSD.pro 650
EURUSD.pro 75
USDCAD.pro 12
AUDUSD.pro -175
USDCHF.pro 9
EURCHF.pro 4
EURGBP.pro 160
EURAUD.pro -18
BTCUSD -74
NZDCHF.pro -157
EURCAD.pro 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 10K
AUDCAD.pro 11K
ETHUSD 317K
USDJPY.pro 1.7K
EURJPY.pro 2.4K
GBPUSD.pro 1.3K
EURUSD.pro 595
USDCAD.pro 763
AUDUSD.pro 304
USDCHF.pro 698
EURCHF.pro 349
EURGBP.pro 340
EURAUD.pro -27
BTCUSD -2.7K
NZDCHF.pro -97
EURCAD.pro 191
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +556.45 EUR
Pire transaction: -1 557 EUR
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 056.19 EUR
Perte consécutive maximale: -661.84 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US09-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US05-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Axi-US07-Live
25.00 × 2
Aucun avis
2025.10.23 06:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.55% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.