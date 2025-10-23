СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Axi
Georgios Baizanis

Axi

Georgios Baizanis
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
Axi-US09-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
753
Прибыльных трейдов:
529 (70.25%)
Убыточных трейдов:
224 (29.75%)
Лучший трейд:
587.40 EUR
Худший трейд:
-1 618.53 EUR
Общая прибыль:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
Общий убыток:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (1 056.19 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 614.98 EUR (31)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
30.85%
Макс. загрузка депозита:
6.75%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
470 (62.42%)
Коротких трейдов:
283 (37.58%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-2.41 EUR
Средняя прибыль:
38.29 EUR
Средний убыток:
-98.54 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-661.84 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 381.10 EUR (4)
Прирост в месяц:
2.73%
Годовой прогноз:
33.15%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 860.56 EUR
Максимальная:
8 164.17 EUR (57.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.27% (8 164.17 EUR)
По эквити:
5.62% (2 299.77 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 241
AUDCAD.pro 152
USDJPY.pro 77
ETHUSD 74
GBPUSD.pro 46
EURJPY.pro 41
EURUSD.pro 39
AUDUSD.pro 24
USDCAD.pro 21
USDCHF.pro 13
EURGBP.pro 11
EURCHF.pro 7
EURAUD.pro 3
NZDCHF.pro 2
BTCUSD 1
EURCAD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 6.3K
AUDCAD.pro 503
USDJPY.pro -4.6K
ETHUSD -357
GBPUSD.pro -2.7K
EURJPY.pro -11
EURUSD.pro -1.1K
AUDUSD.pro -456
USDCAD.pro 24
USDCHF.pro -2
EURGBP.pro 564
EURCHF.pro -1
EURAUD.pro -18
NZDCHF.pro -156
BTCUSD -74
EURCAD.pro 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 14K
AUDCAD.pro 14K
USDJPY.pro 499
ETHUSD 317K
GBPUSD.pro -909
EURJPY.pro -1.3K
EURUSD.pro -510
AUDUSD.pro 16
USDCAD.pro 118
USDCHF.pro -11
EURGBP.pro 134
EURCHF.pro -7
EURAUD.pro -27
NZDCHF.pro -92
BTCUSD -2.7K
EURCAD.pro 191
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +587.40 EUR
Худший трейд: -1 619 EUR
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 056.19 EUR
Макс. убыток в серии: -661.84 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US09-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Axi-US05-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Axi-US07-Live
25.00 × 2
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 06:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.55% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Axi
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
59K
EUR
37
87%
753
70%
31%
0.91
-2.41
EUR
17%
1:500
