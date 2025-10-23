- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
753
Прибыльных трейдов:
529 (70.25%)
Убыточных трейдов:
224 (29.75%)
Лучший трейд:
587.40 EUR
Худший трейд:
-1 618.53 EUR
Общая прибыль:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
Общий убыток:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (1 056.19 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 614.98 EUR (31)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
30.85%
Макс. загрузка депозита:
6.75%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
470 (62.42%)
Коротких трейдов:
283 (37.58%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-2.41 EUR
Средняя прибыль:
38.29 EUR
Средний убыток:
-98.54 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-661.84 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 381.10 EUR (4)
Прирост в месяц:
2.73%
Годовой прогноз:
33.15%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 860.56 EUR
Максимальная:
8 164.17 EUR (57.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.27% (8 164.17 EUR)
По эквити:
5.62% (2 299.77 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|241
|AUDCAD.pro
|152
|USDJPY.pro
|77
|ETHUSD
|74
|GBPUSD.pro
|46
|EURJPY.pro
|41
|EURUSD.pro
|39
|AUDUSD.pro
|24
|USDCAD.pro
|21
|USDCHF.pro
|13
|EURGBP.pro
|11
|EURCHF.pro
|7
|EURAUD.pro
|3
|NZDCHF.pro
|2
|BTCUSD
|1
|EURCAD.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|6.3K
|AUDCAD.pro
|503
|USDJPY.pro
|-4.6K
|ETHUSD
|-357
|GBPUSD.pro
|-2.7K
|EURJPY.pro
|-11
|EURUSD.pro
|-1.1K
|AUDUSD.pro
|-456
|USDCAD.pro
|24
|USDCHF.pro
|-2
|EURGBP.pro
|564
|EURCHF.pro
|-1
|EURAUD.pro
|-18
|NZDCHF.pro
|-156
|BTCUSD
|-74
|EURCAD.pro
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|14K
|AUDCAD.pro
|14K
|USDJPY.pro
|499
|ETHUSD
|317K
|GBPUSD.pro
|-909
|EURJPY.pro
|-1.3K
|EURUSD.pro
|-510
|AUDUSD.pro
|16
|USDCAD.pro
|118
|USDCHF.pro
|-11
|EURGBP.pro
|134
|EURCHF.pro
|-7
|EURAUD.pro
|-27
|NZDCHF.pro
|-92
|BTCUSD
|-2.7K
|EURCAD.pro
|191
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +587.40 EUR
Худший трейд: -1 619 EUR
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 056.19 EUR
Макс. убыток в серии: -661.84 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US09-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|25.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
59K
EUR
EUR
37
87%
753
70%
31%
0.91
-2.41
EUR
EUR
17%
1:500