- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
753
Profit Trades:
529 (70.25%)
Loss Trades:
224 (29.75%)
Best trade:
587.40 EUR
Worst trade:
-1 618.53 EUR
Gross Profit:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
Gross Loss:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
Maximum consecutive wins:
66 (1 056.19 EUR)
Maximal consecutive profit:
2 614.98 EUR (31)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
30.85%
Max deposit load:
6.75%
Latest trade:
4 days ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
-0.22
Long Trades:
470 (62.42%)
Short Trades:
283 (37.58%)
Profit Factor:
0.92
Expected Payoff:
-2.41 EUR
Average Profit:
38.29 EUR
Average Loss:
-98.54 EUR
Maximum consecutive losses:
14 (-661.84 EUR)
Maximal consecutive loss:
-3 381.10 EUR (4)
Monthly growth:
2.73%
Annual Forecast:
33.15%
Algo trading:
87%
Drawdown by balance:
Absolute:
4 860.56 EUR
Maximal:
8 164.17 EUR (57.24%)
Relative drawdown:
By Balance:
17.27% (8 164.17 EUR)
By Equity:
5.62% (2 299.77 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|241
|AUDCAD.pro
|152
|USDJPY.pro
|77
|ETHUSD
|74
|GBPUSD.pro
|46
|EURJPY.pro
|41
|EURUSD.pro
|39
|AUDUSD.pro
|24
|USDCAD.pro
|21
|USDCHF.pro
|13
|EURGBP.pro
|11
|EURCHF.pro
|7
|EURAUD.pro
|3
|NZDCHF.pro
|2
|BTCUSD
|1
|EURCAD.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pro
|6.3K
|AUDCAD.pro
|503
|USDJPY.pro
|-4.6K
|ETHUSD
|-357
|GBPUSD.pro
|-2.7K
|EURJPY.pro
|-11
|EURUSD.pro
|-1.1K
|AUDUSD.pro
|-456
|USDCAD.pro
|24
|USDCHF.pro
|-2
|EURGBP.pro
|564
|EURCHF.pro
|-1
|EURAUD.pro
|-18
|NZDCHF.pro
|-156
|BTCUSD
|-74
|EURCAD.pro
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pro
|14K
|AUDCAD.pro
|14K
|USDJPY.pro
|499
|ETHUSD
|317K
|GBPUSD.pro
|-909
|EURJPY.pro
|-1.3K
|EURUSD.pro
|-510
|AUDUSD.pro
|16
|USDCAD.pro
|118
|USDCHF.pro
|-11
|EURGBP.pro
|134
|EURCHF.pro
|-7
|EURAUD.pro
|-27
|NZDCHF.pro
|-92
|BTCUSD
|-2.7K
|EURCAD.pro
|191
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +587.40 EUR
Worst trade: -1 619 EUR
Maximum consecutive wins: 31
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +1 056.19 EUR
Maximal consecutive loss: -661.84 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Axi-US09-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
1%
0
0
USD
USD
59K
EUR
EUR
37
87%
753
70%
31%
0.91
-2.41
EUR
EUR
17%
1:500