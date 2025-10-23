SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Axi
Georgios Baizanis

Axi

Georgios Baizanis
0 reviews
Reliability
37 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 1%
Axi-US09-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
753
Profit Trades:
529 (70.25%)
Loss Trades:
224 (29.75%)
Best trade:
587.40 EUR
Worst trade:
-1 618.53 EUR
Gross Profit:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
Gross Loss:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
Maximum consecutive wins:
66 (1 056.19 EUR)
Maximal consecutive profit:
2 614.98 EUR (31)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
30.85%
Max deposit load:
6.75%
Latest trade:
4 days ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
-0.22
Long Trades:
470 (62.42%)
Short Trades:
283 (37.58%)
Profit Factor:
0.92
Expected Payoff:
-2.41 EUR
Average Profit:
38.29 EUR
Average Loss:
-98.54 EUR
Maximum consecutive losses:
14 (-661.84 EUR)
Maximal consecutive loss:
-3 381.10 EUR (4)
Monthly growth:
2.73%
Annual Forecast:
33.15%
Algo trading:
87%
Drawdown by balance:
Absolute:
4 860.56 EUR
Maximal:
8 164.17 EUR (57.24%)
Relative drawdown:
By Balance:
17.27% (8 164.17 EUR)
By Equity:
5.62% (2 299.77 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.pro 241
AUDCAD.pro 152
USDJPY.pro 77
ETHUSD 74
GBPUSD.pro 46
EURJPY.pro 41
EURUSD.pro 39
AUDUSD.pro 24
USDCAD.pro 21
USDCHF.pro 13
EURGBP.pro 11
EURCHF.pro 7
EURAUD.pro 3
NZDCHF.pro 2
BTCUSD 1
EURCAD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 6.3K
AUDCAD.pro 503
USDJPY.pro -4.6K
ETHUSD -357
GBPUSD.pro -2.7K
EURJPY.pro -11
EURUSD.pro -1.1K
AUDUSD.pro -456
USDCAD.pro 24
USDCHF.pro -2
EURGBP.pro 564
EURCHF.pro -1
EURAUD.pro -18
NZDCHF.pro -156
BTCUSD -74
EURCAD.pro 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 14K
AUDCAD.pro 14K
USDJPY.pro 499
ETHUSD 317K
GBPUSD.pro -909
EURJPY.pro -1.3K
EURUSD.pro -510
AUDUSD.pro 16
USDCAD.pro 118
USDCHF.pro -11
EURGBP.pro 134
EURCHF.pro -7
EURAUD.pro -27
NZDCHF.pro -92
BTCUSD -2.7K
EURCAD.pro 191
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +587.40 EUR
Worst trade: -1 619 EUR
Maximum consecutive wins: 31
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +1 056.19 EUR
Maximal consecutive loss: -661.84 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Axi-US09-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Axi-US05-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Axi-US07-Live
25.00 × 2
No reviews
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 06:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.55% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.