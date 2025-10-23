- 자본
- 축소
트레이드:
761
이익 거래:
535 (70.30%)
손실 거래:
226 (29.70%)
최고의 거래:
587.40 EUR
최악의 거래:
-1 618.53 EUR
총 수익:
20 489.11 EUR (703 929 pips)
총 손실:
-22 862.06 EUR (363 148 pips)
연속 최대 이익:
66 (1 056.19 EUR)
연속 최대 이익:
2 614.98 EUR (31)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
26.77%
최대 입금량:
6.75%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
473 (62.16%)
숏(주식차입매도):
288 (37.84%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-3.12 EUR
평균 이익:
38.30 EUR
평균 손실:
-101.16 EUR
연속 최대 손실:
14 (-661.84 EUR)
연속 최대 손실:
-3 381.10 EUR (4)
월별 성장률:
3.44%
연간 예측:
41.78%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 860.56 EUR
최대한의:
8 164.17 EUR (57.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.27% (8 164.17 EUR)
자본금별:
5.62% (2 299.77 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|247
|AUDCAD.pro
|153
|USDJPY.pro
|77
|ETHUSD
|74
|GBPUSD.pro
|46
|EURJPY.pro
|41
|EURUSD.pro
|39
|AUDUSD.pro
|25
|USDCAD.pro
|21
|USDCHF.pro
|13
|EURGBP.pro
|11
|EURCHF.pro
|7
|EURAUD.pro
|3
|NZDCHF.pro
|2
|BTCUSD
|1
|EURCAD.pro
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.pro
|5.6K
|AUDCAD.pro
|585
|USDJPY.pro
|-4.6K
|ETHUSD
|-357
|GBPUSD.pro
|-2.7K
|EURJPY.pro
|-11
|EURUSD.pro
|-1.1K
|AUDUSD.pro
|-454
|USDCAD.pro
|24
|USDCHF.pro
|-2
|EURGBP.pro
|564
|EURCHF.pro
|-1
|EURAUD.pro
|-18
|NZDCHF.pro
|-156
|BTCUSD
|-74
|EURCAD.pro
|1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.pro
|15K
|AUDCAD.pro
|14K
|USDJPY.pro
|499
|ETHUSD
|317K
|GBPUSD.pro
|-909
|EURJPY.pro
|-1.3K
|EURUSD.pro
|-510
|AUDUSD.pro
|20
|USDCAD.pro
|118
|USDCHF.pro
|-11
|EURGBP.pro
|134
|EURCHF.pro
|-7
|EURAUD.pro
|-27
|NZDCHF.pro
|-92
|BTCUSD
|-2.7K
|EURCAD.pro
|191
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
58K
EUR
EUR
39
88%
761
70%
27%
0.89
-3.12
EUR
EUR
17%
1:500