Georgios Baizanis

Axi

Georgios Baizanis
0 리뷰
안정성
39
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 0%
Axi-US09-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
761
이익 거래:
535 (70.30%)
손실 거래:
226 (29.70%)
최고의 거래:
587.40 EUR
최악의 거래:
-1 618.53 EUR
총 수익:
20 489.11 EUR (703 929 pips)
총 손실:
-22 862.06 EUR (363 148 pips)
연속 최대 이익:
66 (1 056.19 EUR)
연속 최대 이익:
2 614.98 EUR (31)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
26.77%
최대 입금량:
6.75%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
473 (62.16%)
숏(주식차입매도):
288 (37.84%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-3.12 EUR
평균 이익:
38.30 EUR
평균 손실:
-101.16 EUR
연속 최대 손실:
14 (-661.84 EUR)
연속 최대 손실:
-3 381.10 EUR (4)
월별 성장률:
3.44%
연간 예측:
41.78%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 860.56 EUR
최대한의:
8 164.17 EUR (57.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.27% (8 164.17 EUR)
자본금별:
5.62% (2 299.77 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.pro 247
AUDCAD.pro 153
USDJPY.pro 77
ETHUSD 74
GBPUSD.pro 46
EURJPY.pro 41
EURUSD.pro 39
AUDUSD.pro 25
USDCAD.pro 21
USDCHF.pro 13
EURGBP.pro 11
EURCHF.pro 7
EURAUD.pro 3
NZDCHF.pro 2
BTCUSD 1
EURCAD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.pro 5.6K
AUDCAD.pro 585
USDJPY.pro -4.6K
ETHUSD -357
GBPUSD.pro -2.7K
EURJPY.pro -11
EURUSD.pro -1.1K
AUDUSD.pro -454
USDCAD.pro 24
USDCHF.pro -2
EURGBP.pro 564
EURCHF.pro -1
EURAUD.pro -18
NZDCHF.pro -156
BTCUSD -74
EURCAD.pro 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.pro 15K
AUDCAD.pro 14K
USDJPY.pro 499
ETHUSD 317K
GBPUSD.pro -909
EURJPY.pro -1.3K
EURUSD.pro -510
AUDUSD.pro 20
USDCAD.pro 118
USDCHF.pro -11
EURGBP.pro 134
EURCHF.pro -7
EURAUD.pro -27
NZDCHF.pro -92
BTCUSD -2.7K
EURCAD.pro 191
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +587.40 EUR
최악의 거래: -1 619 EUR
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 056.19 EUR
연속 최대 손실: -661.84 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US09-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Axi-US05-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Axi-US07-Live
25.00 × 2
리뷰 없음
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 06:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.55% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.