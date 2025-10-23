SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Axi
Georgios Baizanis

Axi

Georgios Baizanis
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Axi-US09-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
519
Profit Trade:
390 (75.14%)
Loss Trade:
129 (24.86%)
Best Trade:
556.45 EUR
Worst Trade:
-1 556.68 EUR
Profitto lordo:
11 641.14 EUR (687 196 pips)
Perdita lorda:
-10 416.02 EUR (344 048 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (1 056.19 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 614.98 EUR (31)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.04%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
320 (61.66%)
Short Trade:
199 (38.34%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
2.36 EUR
Profitto medio:
29.85 EUR
Perdita media:
-80.74 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-661.84 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 102.76 EUR (5)
Crescita mensile:
4.87%
Previsione annuale:
59.52%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
293.97 EUR
Massimale:
3 597.58 EUR (25.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.61% (3 597.58 EUR)
Per equità:
0.16% (58.83 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 142
AUDCAD.pro 124
ETHUSD 74
USDJPY.pro 60
EURJPY.pro 29
GBPUSD.pro 23
EURUSD.pro 19
USDCAD.pro 12
AUDUSD.pro 11
USDCHF.pro 9
EURCHF.pro 5
EURGBP.pro 5
EURAUD.pro 3
BTCUSD 1
NZDCHF.pro 1
EURCAD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 1.5K
AUDCAD.pro 354
ETHUSD -357
USDJPY.pro -563
EURJPY.pro 12
GBPUSD.pro 650
EURUSD.pro 75
USDCAD.pro 12
AUDUSD.pro -175
USDCHF.pro 8
EURCHF.pro 4
EURGBP.pro 160
EURAUD.pro -18
BTCUSD -74
NZDCHF.pro -157
EURCAD.pro 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 10K
AUDCAD.pro 11K
ETHUSD 317K
USDJPY.pro 1.7K
EURJPY.pro 2K
GBPUSD.pro 1.3K
EURUSD.pro 595
USDCAD.pro 763
AUDUSD.pro 304
USDCHF.pro 628
EURCHF.pro 349
EURGBP.pro 340
EURAUD.pro -27
BTCUSD -2.7K
NZDCHF.pro -97
EURCAD.pro 191
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +556.45 EUR
Worst Trade: -1 557 EUR
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 056.19 EUR
Massima perdita consecutiva: -661.84 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US05-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Axi-US07-Live
25.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.23 06:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.55% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Axi
30USD al mese
8%
0
0
USD
42K
EUR
28
87%
519
75%
100%
1.11
2.36
EUR
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.