Trade:
519
Profit Trade:
390 (75.14%)
Loss Trade:
129 (24.86%)
Best Trade:
556.45 EUR
Worst Trade:
-1 556.68 EUR
Profitto lordo:
11 641.14 EUR (687 196 pips)
Perdita lorda:
-10 416.02 EUR (344 048 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (1 056.19 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 614.98 EUR (31)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.04%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
320 (61.66%)
Short Trade:
199 (38.34%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
2.36 EUR
Profitto medio:
29.85 EUR
Perdita media:
-80.74 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-661.84 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 102.76 EUR (5)
Crescita mensile:
4.87%
Previsione annuale:
59.52%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
293.97 EUR
Massimale:
3 597.58 EUR (25.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.61% (3 597.58 EUR)
Per equità:
0.16% (58.83 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|142
|AUDCAD.pro
|124
|ETHUSD
|74
|USDJPY.pro
|60
|EURJPY.pro
|29
|GBPUSD.pro
|23
|EURUSD.pro
|19
|USDCAD.pro
|12
|AUDUSD.pro
|11
|USDCHF.pro
|9
|EURCHF.pro
|5
|EURGBP.pro
|5
|EURAUD.pro
|3
|BTCUSD
|1
|NZDCHF.pro
|1
|EURCAD.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|1.5K
|AUDCAD.pro
|354
|ETHUSD
|-357
|USDJPY.pro
|-563
|EURJPY.pro
|12
|GBPUSD.pro
|650
|EURUSD.pro
|75
|USDCAD.pro
|12
|AUDUSD.pro
|-175
|USDCHF.pro
|8
|EURCHF.pro
|4
|EURGBP.pro
|160
|EURAUD.pro
|-18
|BTCUSD
|-74
|NZDCHF.pro
|-157
|EURCAD.pro
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|10K
|AUDCAD.pro
|11K
|ETHUSD
|317K
|USDJPY.pro
|1.7K
|EURJPY.pro
|2K
|GBPUSD.pro
|1.3K
|EURUSD.pro
|595
|USDCAD.pro
|763
|AUDUSD.pro
|304
|USDCHF.pro
|628
|EURCHF.pro
|349
|EURGBP.pro
|340
|EURAUD.pro
|-27
|BTCUSD
|-2.7K
|NZDCHF.pro
|-97
|EURCAD.pro
|191
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Best Trade: +556.45 EUR
Worst Trade: -1 557 EUR
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 056.19 EUR
Massima perdita consecutiva: -661.84 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|25.00 × 2
Non ci sono recensioni
