信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Axi
Georgios Baizanis

Axi

Georgios Baizanis
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
Axi-US09-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
753
盈利交易:
529 (70.25%)
亏损交易:
224 (29.75%)
最好交易:
587.40 EUR
最差交易:
-1 618.53 EUR
毛利:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
毛利亏损:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
最大连续赢利:
66 (1 056.19 EUR)
最大连续盈利:
2 614.98 EUR (31)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
30.85%
最大入金加载:
6.75%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.22
长期交易:
470 (62.42%)
短期交易:
283 (37.58%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-2.41 EUR
平均利润:
38.29 EUR
平均损失:
-98.54 EUR
最大连续失误:
14 (-661.84 EUR)
最大连续亏损:
-3 381.10 EUR (4)
每月增长:
2.73%
年度预测:
33.15%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
4 860.56 EUR
最大值:
8 164.17 EUR (57.24%)
相对跌幅:
结余:
17.27% (8 164.17 EUR)
净值:
5.62% (2 299.77 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 241
AUDCAD.pro 152
USDJPY.pro 77
ETHUSD 74
GBPUSD.pro 46
EURJPY.pro 41
EURUSD.pro 39
AUDUSD.pro 24
USDCAD.pro 21
USDCHF.pro 13
EURGBP.pro 11
EURCHF.pro 7
EURAUD.pro 3
NZDCHF.pro 2
BTCUSD 1
EURCAD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro 6.3K
AUDCAD.pro 503
USDJPY.pro -4.6K
ETHUSD -357
GBPUSD.pro -2.7K
EURJPY.pro -11
EURUSD.pro -1.1K
AUDUSD.pro -456
USDCAD.pro 24
USDCHF.pro -2
EURGBP.pro 564
EURCHF.pro -1
EURAUD.pro -18
NZDCHF.pro -156
BTCUSD -74
EURCAD.pro 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro 14K
AUDCAD.pro 14K
USDJPY.pro 499
ETHUSD 317K
GBPUSD.pro -909
EURJPY.pro -1.3K
EURUSD.pro -510
AUDUSD.pro 16
USDCAD.pro 118
USDCHF.pro -11
EURGBP.pro 134
EURCHF.pro -7
EURAUD.pro -27
NZDCHF.pro -92
BTCUSD -2.7K
EURCAD.pro 191
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +587.40 EUR
最差交易: -1 619 EUR
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 056.19 EUR
最大连续亏损: -661.84 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US09-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Axi-US05-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Axi-US07-Live
25.00 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 06:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.55% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Axi
每月30 USD
1%
0
0
USD
59K
EUR
37
87%
753
70%
31%
0.91
-2.41
EUR
17%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载