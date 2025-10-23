- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
753
盈利交易:
529 (70.25%)
亏损交易:
224 (29.75%)
最好交易:
587.40 EUR
最差交易:
-1 618.53 EUR
毛利:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
毛利亏损:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
最大连续赢利:
66 (1 056.19 EUR)
最大连续盈利:
2 614.98 EUR (31)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
30.85%
最大入金加载:
6.75%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.22
长期交易:
470 (62.42%)
短期交易:
283 (37.58%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-2.41 EUR
平均利润:
38.29 EUR
平均损失:
-98.54 EUR
最大连续失误:
14 (-661.84 EUR)
最大连续亏损:
-3 381.10 EUR (4)
每月增长:
2.73%
年度预测:
33.15%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
4 860.56 EUR
最大值:
8 164.17 EUR (57.24%)
相对跌幅:
结余:
17.27% (8 164.17 EUR)
净值:
5.62% (2 299.77 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|241
|AUDCAD.pro
|152
|USDJPY.pro
|77
|ETHUSD
|74
|GBPUSD.pro
|46
|EURJPY.pro
|41
|EURUSD.pro
|39
|AUDUSD.pro
|24
|USDCAD.pro
|21
|USDCHF.pro
|13
|EURGBP.pro
|11
|EURCHF.pro
|7
|EURAUD.pro
|3
|NZDCHF.pro
|2
|BTCUSD
|1
|EURCAD.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|6.3K
|AUDCAD.pro
|503
|USDJPY.pro
|-4.6K
|ETHUSD
|-357
|GBPUSD.pro
|-2.7K
|EURJPY.pro
|-11
|EURUSD.pro
|-1.1K
|AUDUSD.pro
|-456
|USDCAD.pro
|24
|USDCHF.pro
|-2
|EURGBP.pro
|564
|EURCHF.pro
|-1
|EURAUD.pro
|-18
|NZDCHF.pro
|-156
|BTCUSD
|-74
|EURCAD.pro
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|14K
|AUDCAD.pro
|14K
|USDJPY.pro
|499
|ETHUSD
|317K
|GBPUSD.pro
|-909
|EURJPY.pro
|-1.3K
|EURUSD.pro
|-510
|AUDUSD.pro
|16
|USDCAD.pro
|118
|USDCHF.pro
|-11
|EURGBP.pro
|134
|EURCHF.pro
|-7
|EURAUD.pro
|-27
|NZDCHF.pro
|-92
|BTCUSD
|-2.7K
|EURCAD.pro
|191
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +587.40 EUR
最差交易: -1 619 EUR
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 056.19 EUR
最大连续亏损: -661.84 EUR
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
59K
EUR
EUR
37
87%
753
70%
31%
0.91
-2.41
EUR
EUR
17%
1:500