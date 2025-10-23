- 成長
- ドローダウン
トレード:
753
利益トレード:
529 (70.25%)
損失トレード:
224 (29.75%)
ベストトレード:
587.40 EUR
最悪のトレード:
-1 618.53 EUR
総利益:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
総損失:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
最大連続の勝ち:
66 (1 056.19 EUR)
最大連続利益:
2 614.98 EUR (31)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
30.85%
最大入金額:
6.75%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
470 (62.42%)
短いトレード:
283 (37.58%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-2.41 EUR
平均利益:
38.29 EUR
平均損失:
-98.54 EUR
最大連続の負け:
14 (-661.84 EUR)
最大連続損失:
-3 381.10 EUR (4)
月間成長:
2.73%
年間予想:
33.15%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 860.56 EUR
最大の:
8 164.17 EUR (57.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.27% (8 164.17 EUR)
エクイティによる:
5.62% (2 299.77 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|241
|AUDCAD.pro
|152
|USDJPY.pro
|77
|ETHUSD
|74
|GBPUSD.pro
|46
|EURJPY.pro
|41
|EURUSD.pro
|39
|AUDUSD.pro
|24
|USDCAD.pro
|21
|USDCHF.pro
|13
|EURGBP.pro
|11
|EURCHF.pro
|7
|EURAUD.pro
|3
|NZDCHF.pro
|2
|BTCUSD
|1
|EURCAD.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|6.3K
|AUDCAD.pro
|503
|USDJPY.pro
|-4.6K
|ETHUSD
|-357
|GBPUSD.pro
|-2.7K
|EURJPY.pro
|-11
|EURUSD.pro
|-1.1K
|AUDUSD.pro
|-456
|USDCAD.pro
|24
|USDCHF.pro
|-2
|EURGBP.pro
|564
|EURCHF.pro
|-1
|EURAUD.pro
|-18
|NZDCHF.pro
|-156
|BTCUSD
|-74
|EURCAD.pro
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|14K
|AUDCAD.pro
|14K
|USDJPY.pro
|499
|ETHUSD
|317K
|GBPUSD.pro
|-909
|EURJPY.pro
|-1.3K
|EURUSD.pro
|-510
|AUDUSD.pro
|16
|USDCAD.pro
|118
|USDCHF.pro
|-11
|EURGBP.pro
|134
|EURCHF.pro
|-7
|EURAUD.pro
|-27
|NZDCHF.pro
|-92
|BTCUSD
|-2.7K
|EURCAD.pro
|191
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US09-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|25.00 × 2
