Georgios Baizanis

Axi

Georgios Baizanis
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
Axi-US09-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
753
利益トレード:
529 (70.25%)
損失トレード:
224 (29.75%)
ベストトレード:
587.40 EUR
最悪のトレード:
-1 618.53 EUR
総利益:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
総損失:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
最大連続の勝ち:
66 (1 056.19 EUR)
最大連続利益:
2 614.98 EUR (31)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
30.85%
最大入金額:
6.75%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
470 (62.42%)
短いトレード:
283 (37.58%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-2.41 EUR
平均利益:
38.29 EUR
平均損失:
-98.54 EUR
最大連続の負け:
14 (-661.84 EUR)
最大連続損失:
-3 381.10 EUR (4)
月間成長:
2.73%
年間予想:
33.15%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 860.56 EUR
最大の:
8 164.17 EUR (57.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.27% (8 164.17 EUR)
エクイティによる:
5.62% (2 299.77 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.pro 241
AUDCAD.pro 152
USDJPY.pro 77
ETHUSD 74
GBPUSD.pro 46
EURJPY.pro 41
EURUSD.pro 39
AUDUSD.pro 24
USDCAD.pro 21
USDCHF.pro 13
EURGBP.pro 11
EURCHF.pro 7
EURAUD.pro 3
NZDCHF.pro 2
BTCUSD 1
EURCAD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.pro 6.3K
AUDCAD.pro 503
USDJPY.pro -4.6K
ETHUSD -357
GBPUSD.pro -2.7K
EURJPY.pro -11
EURUSD.pro -1.1K
AUDUSD.pro -456
USDCAD.pro 24
USDCHF.pro -2
EURGBP.pro 564
EURCHF.pro -1
EURAUD.pro -18
NZDCHF.pro -156
BTCUSD -74
EURCAD.pro 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.pro 14K
AUDCAD.pro 14K
USDJPY.pro 499
ETHUSD 317K
GBPUSD.pro -909
EURJPY.pro -1.3K
EURUSD.pro -510
AUDUSD.pro 16
USDCAD.pro 118
USDCHF.pro -11
EURGBP.pro 134
EURCHF.pro -7
EURAUD.pro -27
NZDCHF.pro -92
BTCUSD -2.7K
EURCAD.pro 191
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +587.40 EUR
最悪のトレード: -1 619 EUR
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 056.19 EUR
最大連続損失: -661.84 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US09-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Axi-US05-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Axi-US07-Live
25.00 × 2
レビューなし
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 06:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.55% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
