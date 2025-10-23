- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
753
Negociações com lucro:
529 (70.25%)
Negociações com perda:
224 (29.75%)
Melhor negociação:
587.40 EUR
Pior negociação:
-1 618.53 EUR
Lucro bruto:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
Perda bruta:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
66 (1 056.19 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 614.98 EUR (31)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
30.85%
Depósito máximo carregado:
6.75%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
470 (62.42%)
Negociações curtas:
283 (37.58%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-2.41 EUR
Lucro médio:
38.29 EUR
Perda média:
-98.54 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-661.84 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3 381.10 EUR (4)
Crescimento mensal:
2.73%
Previsão anual:
33.15%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 860.56 EUR
Máximo:
8 164.17 EUR (57.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.27% (8 164.17 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.62% (2 299.77 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|241
|AUDCAD.pro
|152
|USDJPY.pro
|77
|ETHUSD
|74
|GBPUSD.pro
|46
|EURJPY.pro
|41
|EURUSD.pro
|39
|AUDUSD.pro
|24
|USDCAD.pro
|21
|USDCHF.pro
|13
|EURGBP.pro
|11
|EURCHF.pro
|7
|EURAUD.pro
|3
|NZDCHF.pro
|2
|BTCUSD
|1
|EURCAD.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|6.3K
|AUDCAD.pro
|503
|USDJPY.pro
|-4.6K
|ETHUSD
|-357
|GBPUSD.pro
|-2.7K
|EURJPY.pro
|-11
|EURUSD.pro
|-1.1K
|AUDUSD.pro
|-456
|USDCAD.pro
|24
|USDCHF.pro
|-2
|EURGBP.pro
|564
|EURCHF.pro
|-1
|EURAUD.pro
|-18
|NZDCHF.pro
|-156
|BTCUSD
|-74
|EURCAD.pro
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|14K
|AUDCAD.pro
|14K
|USDJPY.pro
|499
|ETHUSD
|317K
|GBPUSD.pro
|-909
|EURJPY.pro
|-1.3K
|EURUSD.pro
|-510
|AUDUSD.pro
|16
|USDCAD.pro
|118
|USDCHF.pro
|-11
|EURGBP.pro
|134
|EURCHF.pro
|-7
|EURAUD.pro
|-27
|NZDCHF.pro
|-92
|BTCUSD
|-2.7K
|EURCAD.pro
|191
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +587.40 EUR
Pior negociação: -1 619 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 056.19 EUR
Máxima perda consecutiva: -661.84 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US09-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|25.00 × 2
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
59K
EUR
EUR
37
87%
753
70%
31%
0.91
-2.41
EUR
EUR
17%
1:500