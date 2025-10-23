SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Axi
Georgios Baizanis

Axi

Georgios Baizanis
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
Axi-US09-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
753
Negociações com lucro:
529 (70.25%)
Negociações com perda:
224 (29.75%)
Melhor negociação:
587.40 EUR
Pior negociação:
-1 618.53 EUR
Lucro bruto:
20 256.26 EUR (702 477 pips)
Perda bruta:
-22 073.95 EUR (362 274 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
66 (1 056.19 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 614.98 EUR (31)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
30.85%
Depósito máximo carregado:
6.75%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
470 (62.42%)
Negociações curtas:
283 (37.58%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-2.41 EUR
Lucro médio:
38.29 EUR
Perda média:
-98.54 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-661.84 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3 381.10 EUR (4)
Crescimento mensal:
2.73%
Previsão anual:
33.15%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 860.56 EUR
Máximo:
8 164.17 EUR (57.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.27% (8 164.17 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.62% (2 299.77 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pro 241
AUDCAD.pro 152
USDJPY.pro 77
ETHUSD 74
GBPUSD.pro 46
EURJPY.pro 41
EURUSD.pro 39
AUDUSD.pro 24
USDCAD.pro 21
USDCHF.pro 13
EURGBP.pro 11
EURCHF.pro 7
EURAUD.pro 3
NZDCHF.pro 2
BTCUSD 1
EURCAD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pro 6.3K
AUDCAD.pro 503
USDJPY.pro -4.6K
ETHUSD -357
GBPUSD.pro -2.7K
EURJPY.pro -11
EURUSD.pro -1.1K
AUDUSD.pro -456
USDCAD.pro 24
USDCHF.pro -2
EURGBP.pro 564
EURCHF.pro -1
EURAUD.pro -18
NZDCHF.pro -156
BTCUSD -74
EURCAD.pro 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pro 14K
AUDCAD.pro 14K
USDJPY.pro 499
ETHUSD 317K
GBPUSD.pro -909
EURJPY.pro -1.3K
EURUSD.pro -510
AUDUSD.pro 16
USDCAD.pro 118
USDCHF.pro -11
EURGBP.pro 134
EURCHF.pro -7
EURAUD.pro -27
NZDCHF.pro -92
BTCUSD -2.7K
EURCAD.pro 191
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +587.40 EUR
Pior negociação: -1 619 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 056.19 EUR
Máxima perda consecutiva: -661.84 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US09-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Axi-US05-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Axi-US07-Live
25.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 06:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.55% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Axi
30 USD por mês
1%
0
0
USD
59K
EUR
37
87%
753
70%
31%
0.91
-2.41
EUR
17%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.