A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US09-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Axi-US05-Live 0.00 × 1 Axi-US06-Live 0.00 × 1 Axi-US07-Live 25.00 × 2 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou