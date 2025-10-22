SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Haqiii15
Faisal Abdau Haqiqi

Haqiii15

Faisal Abdau Haqiqi
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
146 (43.71%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (56.29%)
En iyi işlem:
150.30 USD
En kötü işlem:
-140.86 USD
Brüt kâr:
10 848.65 USD (524 581 pips)
Brüt zarar:
-8 172.99 USD (424 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 489.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 489.67 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.11
Alış işlemleri:
207 (61.98%)
Satış işlemleri:
127 (38.02%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
8.01 USD
Ortalama kâr:
74.31 USD
Ortalama zarar:
-43.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-812.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-812.57 USD (15)
Aylık büyüme:
78.36%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 269.20 USD
Maksimum:
1 269.20 USD (37.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 321
GBPJPY 3
USDJPY 3
EURJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.3K
GBPJPY 41
USDJPY 117
EURJPY 162
AUDJPY -5
CADJPY 26
CHFJPY -29
NZDJPY 25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 95K
GBPJPY -75
USDJPY 1.5K
EURJPY 2.8K
AUDJPY 0
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +150.30 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1 489.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -812.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiqCon-Live2
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
277 daha fazla...
