- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
146 (43.71%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (56.29%)
En iyi işlem:
150.30 USD
En kötü işlem:
-140.86 USD
Brüt kâr:
10 848.65 USD (524 581 pips)
Brüt zarar:
-8 172.99 USD (424 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 489.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 489.67 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.11
Alış işlemleri:
207 (61.98%)
Satış işlemleri:
127 (38.02%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
8.01 USD
Ortalama kâr:
74.31 USD
Ortalama zarar:
-43.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-812.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-812.57 USD (15)
Aylık büyüme:
78.36%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 269.20 USD
Maksimum:
1 269.20 USD (37.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.3K
|GBPJPY
|41
|USDJPY
|117
|EURJPY
|162
|AUDJPY
|-5
|CADJPY
|26
|CHFJPY
|-29
|NZDJPY
|25
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|95K
|GBPJPY
|-75
|USDJPY
|1.5K
|EURJPY
|2.8K
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +150.30 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1 489.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -812.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
