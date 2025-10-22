СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Haqiii15
Faisal Abdau Haqiqi

Haqiii15

Faisal Abdau Haqiqi
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
498
Прибыльных трейдов:
211 (42.36%)
Убыточных трейдов:
287 (57.63%)
Лучший трейд:
199.20 USD
Худший трейд:
-211.09 USD
Общая прибыль:
20 277.52 USD (798 738 pips)
Общий убыток:
-18 453.12 USD (697 813 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 795.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 795.02 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
82.46%
Макс. загрузка депозита:
21.00%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.43
Длинных трейдов:
316 (63.45%)
Коротких трейдов:
182 (36.55%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
3.66 USD
Средняя прибыль:
96.10 USD
Средний убыток:
-64.30 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-812.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 656.28 USD (14)
Прирост в месяц:
-16.83%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 269.20 USD
Максимальная:
4 246.75 USD (50.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.99% (4 246.75 USD)
По эквити:
6.35% (389.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 472
EURJPY 6
GBPJPY 4
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
CHFJPY 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
EURJPY 129
GBPJPY -81
USDJPY -3
AUDJPY -92
CADJPY -306
NZDJPY 318
CHFJPY 81
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 97K
EURJPY 2.8K
GBPJPY -1.1K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
CHFJPY 0
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +199.20 USD
Худший трейд: -211 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 795.02 USD
Макс. убыток в серии: -812.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
Нет отзывов
2025.11.15 15:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.