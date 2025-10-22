- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
498
Прибыльных трейдов:
211 (42.36%)
Убыточных трейдов:
287 (57.63%)
Лучший трейд:
199.20 USD
Худший трейд:
-211.09 USD
Общая прибыль:
20 277.52 USD (798 738 pips)
Общий убыток:
-18 453.12 USD (697 813 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 795.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 795.02 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
82.46%
Макс. загрузка депозита:
21.00%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.43
Длинных трейдов:
316 (63.45%)
Коротких трейдов:
182 (36.55%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
3.66 USD
Средняя прибыль:
96.10 USD
Средний убыток:
-64.30 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-812.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 656.28 USD (14)
Прирост в месяц:
-16.83%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 269.20 USD
Максимальная:
4 246.75 USD (50.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.99% (4 246.75 USD)
По эквити:
6.35% (389.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|472
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|EURJPY
|129
|GBPJPY
|-81
|USDJPY
|-3
|AUDJPY
|-92
|CADJPY
|-306
|NZDJPY
|318
|CHFJPY
|81
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|97K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|CHFJPY
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +199.20 USD
Худший трейд: -211 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 795.02 USD
Макс. убыток в серии: -812.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
