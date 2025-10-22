SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Haqiii15
Faisal Abdau Haqiqi

Haqiii15

Faisal Abdau Haqiqi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
505
Gewinntrades:
214 (42.37%)
Verlusttrades:
291 (57.62%)
Bester Trade:
199.20 USD
Schlechtester Trade:
-211.09 USD
Bruttoprofit:
20 828.86 USD (812 781 pips)
Bruttoverlust:
-18 858.34 USD (707 813 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (1 795.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 795.02 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
81.42%
Max deposit load:
21.00%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.46
Long-Positionen:
322 (63.76%)
Short-Positionen:
183 (36.24%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
3.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
97.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-64.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-812.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 656.28 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-21.16%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 269.20 USD
Maximaler:
4 246.75 USD (50.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.99% (4 246.75 USD)
Kapital:
6.35% (389.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 479
EURJPY 6
GBPJPY 4
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
CHFJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
EURJPY 129
GBPJPY -81
USDJPY -3
AUDJPY -92
CADJPY -306
NZDJPY 318
CHFJPY 81
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 101K
EURJPY 2.8K
GBPJPY -1.1K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
CHFJPY 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +199.20 USD
Schlechtester Trade: -211 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 795.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -812.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.15 15:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Haqiii15
30 USD pro Monat
33%
0
0
USD
5.8K
USD
32
0%
505
42%
81%
1.10
3.90
USD
46%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.