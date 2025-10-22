SignauxSections
Faisal Abdau Haqiqi

Haqiii15

Faisal Abdau Haqiqi
0 avis
22 semaines
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
334
Bénéfice trades:
146 (43.71%)
Perte trades:
188 (56.29%)
Meilleure transaction:
150.30 USD
Pire transaction:
-140.86 USD
Bénéfice brut:
10 848.65 USD (524 581 pips)
Perte brute:
-8 172.99 USD (424 362 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 489.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 489.67 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.11
Longs trades:
207 (61.98%)
Courts trades:
127 (38.02%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
8.01 USD
Bénéfice moyen:
74.31 USD
Perte moyenne:
-43.47 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-812.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-812.57 USD (15)
Croissance mensuelle:
78.36%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 269.20 USD
Maximal:
1 269.20 USD (37.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 321
GBPJPY 3
USDJPY 3
EURJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.3K
GBPJPY 41
USDJPY 117
EURJPY 162
AUDJPY -5
CADJPY 26
CHFJPY -29
NZDJPY 25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 95K
GBPJPY -75
USDJPY 1.5K
EURJPY 2.8K
AUDJPY 0
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +150.30 USD
Pire transaction: -141 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +1 489.67 USD
Perte consécutive maximale: -812.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiqCon-Live2
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
277 plus...
Aucun avis
