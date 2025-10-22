- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
502
利益トレード:
213 (42.43%)
損失トレード:
289 (57.57%)
ベストトレード:
199.20 USD
最悪のトレード:
-211.09 USD
総利益:
20 667.94 USD (808 738 pips)
総損失:
-18 614.72 USD (701 813 pips)
最大連続の勝ち:
13 (1 795.02 USD)
最大連続利益:
1 795.02 USD (13)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
82.46%
最大入金額:
21.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.48
長いトレード:
320 (63.75%)
短いトレード:
182 (36.25%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
4.09 USD
平均利益:
97.03 USD
平均損失:
-64.41 USD
最大連続の負け:
15 (-812.57 USD)
最大連続損失:
-1 656.28 USD (14)
月間成長:
-15.99%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 269.20 USD
最大の:
4 246.75 USD (50.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.99% (4 246.75 USD)
エクイティによる:
6.35% (389.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|476
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2K
|EURJPY
|129
|GBPJPY
|-81
|USDJPY
|-3
|AUDJPY
|-92
|CADJPY
|-306
|NZDJPY
|318
|CHFJPY
|81
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|103K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|CHFJPY
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +199.20 USD
最悪のトレード: -211 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +1 795.02 USD
最大連続損失: -812.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
