시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Haqiii15
Faisal Abdau Haqiqi

Haqiii15

Faisal Abdau Haqiqi
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 47%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
532
이익 거래:
228 (42.85%)
손실 거래:
304 (57.14%)
최고의 거래:
199.20 USD
최악의 거래:
-211.09 USD
총 수익:
22 071.14 USD (876 004 pips)
총 손실:
-19 468.22 USD (744 621 pips)
연속 최대 이익:
13 (1 795.02 USD)
연속 최대 이익:
1 795.02 USD (13)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
77.39%
최대 입금량:
21.00%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.61
롱(주식매수):
344 (64.66%)
숏(주식차입매도):
188 (35.34%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
4.89 USD
평균 이익:
96.80 USD
평균 손실:
-64.04 USD
연속 최대 손실:
15 (-812.57 USD)
연속 최대 손실:
-1 656.28 USD (14)
월별 성장률:
25.82%
연간 예측:
313.26%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 269.20 USD
최대한의:
4 246.75 USD (50.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.99% (4 246.75 USD)
자본금별:
6.35% (389.42 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 506
EURJPY 6
GBPJPY 4
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
CHFJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2.6K
EURJPY 129
GBPJPY -81
USDJPY -3
AUDJPY -92
CADJPY -306
NZDJPY 318
CHFJPY 81
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 127K
EURJPY 2.8K
GBPJPY -1.1K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
CHFJPY 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +199.20 USD
최악의 거래: -211 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +1 795.02 USD
연속 최대 손실: -812.57 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
283 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.11.15 15:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Haqiii15
월별 30 USD
47%
0
0
USD
6.4K
USD
33
0%
532
42%
77%
1.13
4.89
USD
46%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.