- 자본
- 축소
트레이드:
532
이익 거래:
228 (42.85%)
손실 거래:
304 (57.14%)
최고의 거래:
199.20 USD
최악의 거래:
-211.09 USD
총 수익:
22 071.14 USD (876 004 pips)
총 손실:
-19 468.22 USD (744 621 pips)
연속 최대 이익:
13 (1 795.02 USD)
연속 최대 이익:
1 795.02 USD (13)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
77.39%
최대 입금량:
21.00%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.61
롱(주식매수):
344 (64.66%)
숏(주식차입매도):
188 (35.34%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
4.89 USD
평균 이익:
96.80 USD
평균 손실:
-64.04 USD
연속 최대 손실:
15 (-812.57 USD)
연속 최대 손실:
-1 656.28 USD (14)
월별 성장률:
25.82%
연간 예측:
313.26%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 269.20 USD
최대한의:
4 246.75 USD (50.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.99% (4 246.75 USD)
자본금별:
6.35% (389.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|506
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|CHFJPY
|2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.6K
|EURJPY
|129
|GBPJPY
|-81
|USDJPY
|-3
|AUDJPY
|-92
|CADJPY
|-306
|NZDJPY
|318
|CHFJPY
|81
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|127K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|CHFJPY
|0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +199.20 USD
최악의 거래: -211 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +1 795.02 USD
연속 최대 손실: -812.57 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
FXNet-Real
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
MGK-MAIN
|0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
Exness-Real16
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
