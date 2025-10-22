- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
334
Profit Trade:
146 (43.71%)
Loss Trade:
188 (56.29%)
Best Trade:
150.30 USD
Worst Trade:
-140.86 USD
Profitto lordo:
10 848.65 USD (524 581 pips)
Perdita lorda:
-8 172.99 USD (424 362 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 489.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 489.67 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.11
Long Trade:
207 (61.98%)
Short Trade:
127 (38.02%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
8.01 USD
Profitto medio:
74.31 USD
Perdita media:
-43.47 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-812.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-812.57 USD (15)
Crescita mensile:
78.36%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 269.20 USD
Massimale:
1 269.20 USD (37.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.3K
|GBPJPY
|41
|USDJPY
|117
|EURJPY
|162
|AUDJPY
|-5
|CADJPY
|26
|CHFJPY
|-29
|NZDJPY
|25
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|95K
|GBPJPY
|-75
|USDJPY
|1.5K
|EURJPY
|2.8K
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +150.30 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +1 489.67 USD
Massima perdita consecutiva: -812.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
