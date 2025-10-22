SegnaliSezioni
Faisal Abdau Haqiqi

Haqiii15

Faisal Abdau Haqiqi
0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
334
Profit Trade:
146 (43.71%)
Loss Trade:
188 (56.29%)
Best Trade:
150.30 USD
Worst Trade:
-140.86 USD
Profitto lordo:
10 848.65 USD (524 581 pips)
Perdita lorda:
-8 172.99 USD (424 362 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 489.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 489.67 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.11
Long Trade:
207 (61.98%)
Short Trade:
127 (38.02%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
8.01 USD
Profitto medio:
74.31 USD
Perdita media:
-43.47 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-812.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-812.57 USD (15)
Crescita mensile:
78.36%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 269.20 USD
Massimale:
1 269.20 USD (37.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 321
GBPJPY 3
USDJPY 3
EURJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.3K
GBPJPY 41
USDJPY 117
EURJPY 162
AUDJPY -5
CADJPY 26
CHFJPY -29
NZDJPY 25
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 95K
GBPJPY -75
USDJPY 1.5K
EURJPY 2.8K
AUDJPY 0
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +150.30 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +1 489.67 USD
Massima perdita consecutiva: -812.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiqCon-Live2
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
