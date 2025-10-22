SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Haqiii15
Faisal Abdau Haqiqi

Haqiii15

Faisal Abdau Haqiqi
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 34%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
502
Transacciones Rentables:
213 (42.43%)
Transacciones Irrentables:
289 (57.57%)
Mejor transacción:
199.20 USD
Peor transacción:
-211.09 USD
Beneficio Bruto:
20 667.94 USD (808 738 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 614.72 USD (701 813 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (1 795.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 795.02 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
82.46%
Carga máxima del depósito:
21.00%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.48
Transacciones Largas:
320 (63.75%)
Transacciones Cortas:
182 (36.25%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
4.09 USD
Beneficio medio:
97.03 USD
Pérdidas medias:
-64.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-812.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 656.28 USD (14)
Crecimiento al mes:
-15.99%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 269.20 USD
Máxima:
4 246.75 USD (50.24%)
Reducción relativa:
De balance:
45.99% (4 246.75 USD)
De fondos:
6.35% (389.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 476
EURJPY 6
GBPJPY 4
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
CHFJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2K
EURJPY 129
GBPJPY -81
USDJPY -3
AUDJPY -92
CADJPY -306
NZDJPY 318
CHFJPY 81
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 103K
EURJPY 2.8K
GBPJPY -1.1K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
CHFJPY 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +199.20 USD
Peor transacción: -211 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +1 795.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -812.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
No hay comentarios
2025.11.15 15:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
