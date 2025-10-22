- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
501
盈利交易:
213 (42.51%)
亏损交易:
288 (57.49%)
最好交易:
199.20 USD
最差交易:
-211.09 USD
毛利:
20 667.94 USD (808 738 pips)
毛利亏损:
-18 533.92 USD (699 813 pips)
最大连续赢利:
13 (1 795.02 USD)
最大连续盈利:
1 795.02 USD (13)
夏普比率:
0.06
交易活动:
82.46%
最大入金加载:
21.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.50
长期交易:
319 (63.67%)
短期交易:
182 (36.33%)
利润因子:
1.12
预期回报:
4.26 USD
平均利润:
97.03 USD
平均损失:
-64.35 USD
最大连续失误:
15 (-812.57 USD)
最大连续亏损:
-1 656.28 USD (14)
每月增长:
-14.37%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 269.20 USD
最大值:
4 246.75 USD (50.24%)
相对跌幅:
结余:
45.99% (4 246.75 USD)
净值:
6.35% (389.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|475
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.1K
|EURJPY
|129
|GBPJPY
|-81
|USDJPY
|-3
|AUDJPY
|-92
|CADJPY
|-306
|NZDJPY
|318
|CHFJPY
|81
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|105K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|CHFJPY
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
