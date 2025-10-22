SinaisSeções
Faisal Abdau Haqiqi

Haqiii15

Faisal Abdau Haqiqi
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 34%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
502
Negociações com lucro:
213 (42.43%)
Negociações com perda:
289 (57.57%)
Melhor negociação:
199.20 USD
Pior negociação:
-211.09 USD
Lucro bruto:
20 667.94 USD (808 738 pips)
Perda bruta:
-18 614.72 USD (701 813 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (1 795.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 795.02 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
82.46%
Depósito máximo carregado:
21.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.48
Negociações longas:
320 (63.75%)
Negociações curtas:
182 (36.25%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
4.09 USD
Lucro médio:
97.03 USD
Perda média:
-64.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-812.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 656.28 USD (14)
Crescimento mensal:
-15.99%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 269.20 USD
Máximo:
4 246.75 USD (50.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.99% (4 246.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.35% (389.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 476
EURJPY 6
GBPJPY 4
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
CHFJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2K
EURJPY 129
GBPJPY -81
USDJPY -3
AUDJPY -92
CADJPY -306
NZDJPY 318
CHFJPY 81
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 103K
EURJPY 2.8K
GBPJPY -1.1K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
CHFJPY 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +199.20 USD
Pior negociação: -211 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +1 795.02 USD
Máxima perda consecutiva: -812.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
2025.11.15 15:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
