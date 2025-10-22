- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
502
Negociações com lucro:
213 (42.43%)
Negociações com perda:
289 (57.57%)
Melhor negociação:
199.20 USD
Pior negociação:
-211.09 USD
Lucro bruto:
20 667.94 USD (808 738 pips)
Perda bruta:
-18 614.72 USD (701 813 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (1 795.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 795.02 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
82.46%
Depósito máximo carregado:
21.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.48
Negociações longas:
320 (63.75%)
Negociações curtas:
182 (36.25%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
4.09 USD
Lucro médio:
97.03 USD
Perda média:
-64.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-812.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 656.28 USD (14)
Crescimento mensal:
-15.99%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 269.20 USD
Máximo:
4 246.75 USD (50.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.99% (4 246.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.35% (389.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|476
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2K
|EURJPY
|129
|GBPJPY
|-81
|USDJPY
|-3
|AUDJPY
|-92
|CADJPY
|-306
|NZDJPY
|318
|CHFJPY
|81
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|103K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|CHFJPY
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +199.20 USD
Pior negociação: -211 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +1 795.02 USD
Máxima perda consecutiva: -812.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
