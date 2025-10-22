SinyallerBölümler
Nicholas Danil

Nicholas Danil

Nicholas Danil
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 174%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
263
Kârla kapanan işlemler:
129 (49.04%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (50.95%)
En iyi işlem:
573.21 USD
En kötü işlem:
-359.54 USD
Brüt kâr:
14 704.98 USD (302 616 pips)
Brüt zarar:
-9 326.17 USD (225 348 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (3 023.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 023.11 USD (11)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
2.66
Alış işlemleri:
173 (65.78%)
Satış işlemleri:
90 (34.22%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
20.45 USD
Ortalama kâr:
113.99 USD
Ortalama zarar:
-69.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-315.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 235.10 USD (11)
Aylık büyüme:
183.99%
Yıllık tahmin:
2 232.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 317.34 USD
Maksimum:
2 023.57 USD (54.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.53% (2 023.57 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 246
USDJPY 5
EURJPY 4
CHFJPY 3
AUDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4K
USDJPY 321
EURJPY 962
CHFJPY -420
AUDJPY 83
GBPJPY -72
CADJPY 192
NZDJPY 315
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 71K
USDJPY 1.5K
EURJPY 4.2K
CHFJPY -1.2K
AUDJPY 0
GBPJPY -500
CADJPY 1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +573.21 USD
En kötü işlem: -360 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +3 023.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -315.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Just trying
İnceleme yok
2025.10.22 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
A large drawdown may occur on the account again
