SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Nicholas Danil
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 174%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
263
Bénéfice trades:
129 (49.04%)
Perte trades:
134 (50.95%)
Meilleure transaction:
573.21 USD
Pire transaction:
-359.54 USD
Bénéfice brut:
14 704.98 USD (302 616 pips)
Perte brute:
-9 326.17 USD (225 348 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (3 023.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 023.11 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
2.66
Longs trades:
173 (65.78%)
Courts trades:
90 (34.22%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
20.45 USD
Bénéfice moyen:
113.99 USD
Perte moyenne:
-69.60 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-315.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 235.10 USD (11)
Croissance mensuelle:
183.99%
Prévision annuelle:
2 232.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 317.34 USD
Maximal:
2 023.57 USD (54.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.53% (2 023.57 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 246
USDJPY 5
EURJPY 4
CHFJPY 3
AUDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4K
USDJPY 321
EURJPY 962
CHFJPY -420
AUDJPY 83
GBPJPY -72
CADJPY 192
NZDJPY 315
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 71K
USDJPY 1.5K
EURJPY 4.2K
CHFJPY -1.2K
AUDJPY 0
GBPJPY -500
CADJPY 1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +573.21 USD
Pire transaction: -360 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +3 023.11 USD
Perte consécutive maximale: -315.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiqCon-Live2
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
277 plus...
Just trying
Aucun avis
2025.10.22 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
A large drawdown may occur on the account again
