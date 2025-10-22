- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
377
Прибыльных трейдов:
177 (46.94%)
Убыточных трейдов:
200 (53.05%)
Лучший трейд:
597.00 USD
Худший трейд:
-402.30 USD
Общая прибыль:
29 883.83 USD (479 527 pips)
Общий убыток:
-25 532.43 USD (409 920 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (3 023.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 023.11 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
79.57%
Макс. загрузка депозита:
86.60%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
248 (65.78%)
Коротких трейдов:
129 (34.22%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
11.54 USD
Средняя прибыль:
168.84 USD
Средний убыток:
-127.66 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-315.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 999.90 USD (11)
Прирост в месяц:
9.21%
Годовой прогноз:
111.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 317.34 USD
Максимальная:
5 220.48 USD (48.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.17% (5 220.48 USD)
По эквити:
28.43% (601.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|348
|EURJPY
|8
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.1K
|EURJPY
|954
|USDJPY
|-11
|CHFJPY
|-115
|AUDJPY
|62
|CADJPY
|-494
|NZDJPY
|927
|GBPJPY
|-72
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|64K
|EURJPY
|4.2K
|USDJPY
|527
|CHFJPY
|-205
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|GBPJPY
|-500
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +597.00 USD
Худший трейд: -402 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +3 023.11 USD
Макс. убыток в серии: -315.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
God Bless
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
119%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
25
0%
377
46%
80%
1.17
11.54
USD
USD
70%
1:50