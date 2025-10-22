СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Nicholas Danil
Nicholas Danil

Nicholas Danil

Nicholas Danil
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 119%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
377
Прибыльных трейдов:
177 (46.94%)
Убыточных трейдов:
200 (53.05%)
Лучший трейд:
597.00 USD
Худший трейд:
-402.30 USD
Общая прибыль:
29 883.83 USD (479 527 pips)
Общий убыток:
-25 532.43 USD (409 920 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (3 023.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 023.11 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
79.57%
Макс. загрузка депозита:
86.60%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
248 (65.78%)
Коротких трейдов:
129 (34.22%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
11.54 USD
Средняя прибыль:
168.84 USD
Средний убыток:
-127.66 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-315.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 999.90 USD (11)
Прирост в месяц:
9.21%
Годовой прогноз:
111.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 317.34 USD
Максимальная:
5 220.48 USD (48.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.17% (5 220.48 USD)
По эквити:
28.43% (601.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 348
EURJPY 8
USDJPY 6
CHFJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.1K
EURJPY 954
USDJPY -11
CHFJPY -115
AUDJPY 62
CADJPY -494
NZDJPY 927
GBPJPY -72
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 64K
EURJPY 4.2K
USDJPY 527
CHFJPY -205
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
GBPJPY -500
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +597.00 USD
Худший трейд: -402 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +3 023.11 USD
Макс. убыток в серии: -315.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
God Bless
Нет отзывов
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nicholas Danil
30 USD в месяц
119%
0
0
USD
3.9K
USD
25
0%
377
46%
80%
1.17
11.54
USD
70%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.