SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Nicholas Danil
Nicholas Danil

Nicholas Danil

Nicholas Danil
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 140%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
381
Transacciones Rentables:
179 (46.98%)
Transacciones Irrentables:
202 (53.02%)
Mejor transacción:
597.00 USD
Peor transacción:
-402.30 USD
Beneficio Bruto:
30 859.91 USD (489 527 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 138.43 USD (413 920 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (3 023.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 023.11 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
79.57%
Carga máxima del depósito:
86.60%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.90
Transacciones Largas:
252 (66.14%)
Transacciones Cortas:
129 (33.86%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
12.39 USD
Beneficio medio:
172.40 USD
Pérdidas medias:
-129.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-315.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 999.90 USD (11)
Crecimiento al mes:
-0.13%
Pronóstico anual:
-1.63%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 317.34 USD
Máxima:
5 220.48 USD (48.51%)
Reducción relativa:
De balance:
70.17% (5 220.48 USD)
De fondos:
28.43% (601.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 352
EURJPY 8
USDJPY 6
CHFJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.5K
EURJPY 954
USDJPY -11
CHFJPY -115
AUDJPY 62
CADJPY -494
NZDJPY 927
GBPJPY -72
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 70K
EURJPY 4.2K
USDJPY 527
CHFJPY -205
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
GBPJPY -500
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +597.00 USD
Peor transacción: -402 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +3 023.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -315.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
God Bless
No hay comentarios
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Nicholas Danil
30 USD al mes
140%
0
0
USD
4.3K
USD
25
0%
381
46%
80%
1.18
12.39
USD
70%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.