交易:
380
盈利交易:
179 (47.10%)
亏损交易:
201 (52.89%)
最好交易:
597.00 USD
最差交易:
-402.30 USD
毛利:
30 859.91 USD (489 527 pips)
毛利亏损:
-25 835.43 USD (411 920 pips)
最大连续赢利:
11 (3 023.11 USD)
最大连续盈利:
3 023.11 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
79.57%
最大入金加载:
86.60%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
23 小时
采收率:
0.96
长期交易:
251 (66.05%)
短期交易:
129 (33.95%)
利润因子:
1.19
预期回报:
13.22 USD
平均利润:
172.40 USD
平均损失:
-128.53 USD
最大连续失误:
12 (-315.58 USD)
最大连续亏损:
-2 999.90 USD (11)
每月增长:
7.91%
年度预测:
96.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 317.34 USD
最大值:
5 220.48 USD (48.51%)
相对跌幅:
结余:
70.17% (5 220.48 USD)
净值:
28.43% (601.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|351
|EURJPY
|8
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPJPY
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.8K
|EURJPY
|954
|USDJPY
|-11
|CHFJPY
|-115
|AUDJPY
|62
|CADJPY
|-494
|NZDJPY
|927
|GBPJPY
|-72
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|72K
|EURJPY
|4.2K
|USDJPY
|527
|CHFJPY
|-205
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|GBPJPY
|-500
最好交易: +597.00 USD
最差交易: -402 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +3 023.11 USD
最大连续亏损: -315.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
