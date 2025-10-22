信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Nicholas Danil
Nicholas Danil

Nicholas Danil

Nicholas Danil
0条评论
可靠性
25
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 157%
MaxrichGroup-Real
1:50
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
380
盈利交易:
179 (47.10%)
亏损交易:
201 (52.89%)
最好交易:
597.00 USD
最差交易:
-402.30 USD
毛利:
30 859.91 USD (489 527 pips)
毛利亏损:
-25 835.43 USD (411 920 pips)
最大连续赢利:
11 (3 023.11 USD)
最大连续盈利:
3 023.11 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
79.57%
最大入金加载:
86.60%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
23 小时
采收率:
0.96
长期交易:
251 (66.05%)
短期交易:
129 (33.95%)
利润因子:
1.19
预期回报:
13.22 USD
平均利润:
172.40 USD
平均损失:
-128.53 USD
最大连续失误:
12 (-315.58 USD)
最大连续亏损:
-2 999.90 USD (11)
每月增长:
7.91%
年度预测:
96.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 317.34 USD
最大值:
5 220.48 USD (48.51%)
相对跌幅:
结余:
70.17% (5 220.48 USD)
净值:
28.43% (601.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 351
EURJPY 8
USDJPY 6
CHFJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.8K
EURJPY 954
USDJPY -11
CHFJPY -115
AUDJPY 62
CADJPY -494
NZDJPY 927
GBPJPY -72
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 72K
EURJPY 4.2K
USDJPY 527
CHFJPY -205
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
GBPJPY -500
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +597.00 USD
最差交易: -402 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +3 023.11 USD
最大连续亏损: -315.58 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
God Bless
没有评论
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Nicholas Danil
每月30 USD
157%
0
0
USD
4.6K
USD
25
0%
380
47%
80%
1.19
13.22
USD
70%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载